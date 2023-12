INVIATO CITTADINO Alla Vaccara si parla di donne: offese, raggirate, sfruttate, vilipese

Contenuti e drammi che hanno il sapore del reale. Venendo, appunto, da conoscenza maturata in ambiente giudiziario, in cui l’Autrice opera come traduttrice e mediatrice culturale. Dimostrando empatia e capacità di ascolto.

Iniziale ricordo della figura dell’avvocato Gianmarco Cesari (autore di una nota introduttiva) che ci ha lasciato poco tempo fa.

Dopo l’introduzione di Roberta Ricci, vicepresidente del Consiglio Comunale, tocca all’assessore Leonardo Varasano esordire con l’espressione “Basta parlare di femminicidio! Chiamiamolo correttamente ‘omicidio contro le donne’. Perché è questo e non altro”.

Poi la valutazione del libro come “scrigno prezioso per il messaggio che contiene. Per la capacità di andare oltre gli stereotipi, superati eppure sempre vivi”.

Non sono infatti lontani i tempi in cui era alle donne inibito l’ingresso nella carriera di magistrato, in ragione di questa asserita, potenziale “isteria”.

Quindi l’assessore-scrittore-storico di vaglia parla di lotta ai luoghi comuni. “Perché – dice – Simona si china e s’inchina davanti al dolore raccolto, narrato e condiviso”.

E il dolore, inequivocabilmente, è quello di cui sono vittime le donne, come risulta dai tanti ‘medaglioni’ del libro che vedono sempre la donna al centro dell’attenzione, in quanto vittima di raggiri, violenze e pregiudizio.

“Un libro – osserva Roberta Ricci – tagliente, uscito dal cuore e dalla mente di una vera, poliedrica artista come Simona”.

Breve intervento di Francesca Silvestri, direttore editoriale di Ali&no, cui sta a cuore il premio intestato al nome e alla memoria di Clara Sereni, nella cui edizione 2020 Simona Esposito entrò fra i finalisti.

Poi un elogio al pittore Stefano Chiacchella e alla sua opera (La pecora nera) in copertina, contenente una seducente fanciulla stesa sul divano con sullo sfondo dei versi, tratti da un testo del poeta Francesco Curto.

Valore aggiunto della presentazione: una performance attoriale di Simona che ha succintamente riferito il contenuto dei quattro racconti. Esibendosi in una strepitosa e applauditissima narrazione in cui, impersonando la donna al centro del racconto, ha proposto lingue e dialetti connotativi della protagonista.

Nel natio dialetto romagnolo e nella cadenza Nigeriana, Simona ha raggiunto punte di interpretazione emotiva capaci di toccare la sensibilità del pubblico.