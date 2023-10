INVIATO CITTADINO Alla Scuola dell’infanzia Piccolo Principe per un’esperienza immersiva

Secondo Circolo all’avanguardia nel settore educativo. Stanze multisensoriali (Snoezelen room) inaugurate ieri alla Scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” di Perugia.

Erano presenti il Dirigente Scolastico Tofanetti, il sindaco Andrea Romizi, il vicesindaco Gianluca Tuteri e la dirigente dell’edilizia scolastica Mania Benincasa.

Il progetto è stato reso possibile dal finanziamento Pon “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.

Sono stati realizzati due nuovi ambienti immersivi. Si tratta di due stanze inclusive con strumentazioni e stimoli pensati per scopi formativi di sicura affidabilità.

Nuove location che, insieme al giardino Snoezelen, vanno ad arricchire la nostra Direzione Didattica 2° circolo Comparozzi.

Ricordiamo, non a caso, che lo scultore on the road Adriano Massettini ha proficuamente operato collaborando nella realizzazione di occasioni creative coi bambini. E l’esperienza, probabilmente, si ripeterà.