INVIATO CITTADINO Alla scuola dell’infanzia Piccolo Principe si dialoga con la fabula

Adriano Massettini, lo scultore on the road di viale Faina, è tornato alla scuola Piccolo Principe – con cui ha già collaborato in passato – per offrire ai bambini un’esperienza che incrocia arte e narrativa.

Ha infatti realizzato due personaggi di punta dell’opera di Antoine de Saint-Exupéry.

Si tratta del Piccolo Principe e della Volpe. Personaggio animalesco che si adopera per far comprendere al Piccolo Principe il valore altissimo dell’amicizia.

E Adriano (conosciuto con l’eteronimo d’arte di Tempus Fugit) ha portato la propria realizzazione. Sempre in stile naïf, essenziale. Ma soprattutto un prodotto creato con materiali naturali, come argilla e cellulosa.

Da qui discende il suo pseudonimo ("Tempo che scorre") che fa riferimento alla caducità della vita e alle trasformazioni inevitabili di persone e di cose.

Ma tutto questo non è stato a spiegarlo ai giovani virgulti.

Ha semplicemente raccontato, ancora una volta, il processo creativo. Del quale peraltro i bambini hanno già fatto esperienza diretta.

I bambini hanno potuto guardare, toccare, sentire… annusare quel lavoro che richiama strettamente la stessa intestazione della scuola.

Interazioni col mondo dell’arte e della creatività. Esperienze che arricchiscono il percorso formativo di tante giovanissime sensibilità.