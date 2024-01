INVIATO CITTADINO Alla primaria Ciabatti si punta alla sicurezza

Iniziati ieri mattina, primo giorno lavorativo del 2024, i lavori di fronte alla scuola ‘Primo Ciabatti’.

Si opera per dotare il popoloso istituto di una presa antincendio.

Un consistente gruppo di operatori al lavoro per lo scavo della frequentata strada urbana.

Coi lavori in corso, un addetto disciplina il flusso veicolare alternato nelle due direzioni di marcia.

Quanto mai opportuna – si commenta – la scelta di operare in questi giorni. La chiusura della scuola per le vacanze natalizie consente infatti di procedere con calma e precisione, onde realizzare un lavoro a regola d’arte. Senza l’assillo del traffico e dell’ingolfamento, specialmente legato agli orari d’ingresso in classe e di termine delle lezioni. Con la fila interminabile di auto di familiari ad accompagnare o attendere l’uscita degli alunni.

I lavori procedono rapidamente e se ne prevede la conclusione in data odierna.

Un tassello in più per fare di questo storico edificio scolastico, restituito a piena dignità, un luogo protetto e fruibile in piena sicurezza.

(Foto Sandro Allegrini)