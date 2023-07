INVIATO CITTADINO All’Auditorium Marianum di corso Cavour “International artists”

Straordinaria reunion musicale nel decennale dalla scomparsa di Fernando Grillo. Con artisti di livello.

Musiche di Fernando Grillo con un omaggio di Pierpaolo Sîn Caputo.

Si esibirà l’Ensemble FERNANDO GRILLO MEMORIES con Guido Arbonelli (clarinetto e clarinetto basso), Natalia Benedetti (clarinetto), Enrico Francioni, Jonathan Heilbron, Dorian Jackman, Eleonora Nanni (contrabbasso), al flauto Pierpaolo Sîn Caputo.

Tra le opere di Fernando in programma “Ta Kai Ta” (1976), un lavoro scoperto recentemente, grazie alla ricerca di Jonathan Heilbron. Probabilmente è stato eseguito solo una volta da Grillo e da allora mai più. Mostra l'influenza del suo lavoro ricomponendo Ko-Tha (1967) di Giacinto Scelsi attraverso il posizionamento dello strumento e le insolite tecniche di esecuzione. Un pezzo così non poteva che essere composto da Grillo: attraverso l'incrocio dei due archi sopra, dentro e uno accanto all'altro, la coreografia simbolica di Grillo agisce come una stregoneria ritual.

Insomma: un modo per ricordare l’artista e l’amico, la produzione e la riproduzione di sonorità esclusive che hanno lasciato traccia indelebile nella storia della musica.