INVIATO CITTADINO All’Auditorium Marianum, Dante proposto come testo generativo

“Amor, ch’al cor gentile ratto s’apprende”. All’Auditorium Marianum, Dante proposto come testo generativo.

Quando il “Detto d’amore” stimola il poeta odierno a intessere amorose rime.

È stato il caso di tre poeti-lettori (Giovanni Ciao, Donato Loscalzo, Mauro Tippolotti) che si sono cimentati nell’esprimere toni d’amor cortese in tempi di cuori atterriti dalla tempesta pandemica.

È vero – come si dice – che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. E la donna, almeno nel caso di questi tre (grandi?) uomini, è stata la capitana delle women@work Costanza Bondi, editor di lusso, poetessa e scrittrice in proprio.

Si è trattato di un reading nobile, con tappeto sonoro tessuto da tre-musicisti-tre come Guido Arbonelli, Natalia Benedetti, accreditati Maestri, e il giovanissimo Giovanni Tanzarella. Scommetto che, anche in questo caso, i primo motore mobile (senza far torto al direttore Arbonelli) è stata la strepitosa Natalia, capace di virtuosismi e slalom sul pentagramma.

Ne è uscito uno spettacolo completo che ha riempito la mattinata degli spettatori ormai affezionati a questo aperitivo domenicale (alle 11:30, a prepararsi la mente e il corpo all’evenienza domenicale).

È stata di certo la donna “mistero senza fine bello” ad ispirare e governare un evento nato sotto il segno del detto (ritoccato): “LuDIte, o Veneres Cupidinesque”. Ludere, altro che lugere!

PS. In tema dantesco: “Tu non pensavi ch’io loico fossi!”. Ignoravo, insomma, che il prode Arbonelli, oltre che venerato Maestro di clarinetto, potesse essere accreditato anche come ‘sopportabile’ pianista. Ce ne siamo meravigliati col fedele Italo Marinelli, pediatra di vaglia, oltre che inesausto esploratore di mostre e concerti

È proprio vero: non si finisce mai di… suonare! A riprova di come il confine fra musica e poesia sia labile, labilissimo. Quasi inesistente.