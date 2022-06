INVIATO CITTADINO Aldo Capitini e Valdo Spini, pacifismo e militanza politica

Aldo Capitini e Valdo Spini, pacifismo e militanza politica… La Marcia non è un’idea del filosofo perugino e Russel (nel 1948) fu tutt’altro che un pacifista. Ne parliamo con lo storico Gian Biagio Furiozzi che sfata alcuni miti ed effettua puntigliose precisazioni.

Quale pacifismo?

“Capitini invece, pur restando sempre antifascista (e per questo denunciato e arrestato), negli anni Quaranta non volle prendere parte alla Resistenza armata, restando fedele alla sua concezione pacifista e nonviolenta”.

Cosa lo divise da Spini?

“Questa scelta non fu condivisa da Spini e da altri combattenti, postisi in armi contro la dittatura”.

E i partiti?

“Anche qui ci fu una diversificazione sostanziale. Giorgio Spini e Guido Calogero aderirono al Partito d’Azione, mentre Capitini ne restò fuori. Spini aderì poi al PSI, mentre il filosofo perugino rifiutò di aderire a qualsiasi partito politico e fondò i Centri di Orientamento Sociale”.

Quali le rispettive posizioni rispetto alla Chiesa cattolica?

“Entrambi erano lontani dalla Chiesa cattolica e auspicavano una riforma religiosa in Italia. Dal canto suo, Spini militò nella Chiesa valdese, diventandone anche predicatore. Capitini, che pure aveva chiesto di farsi togliere dal registro dei battezzati della Chiesa cattolica, non aderì ad alcun’altra confessione religiosa, limitandosi a creare dei Centri di Orientamento Religioso (COR)”.

E fra loro?

“Nonostante tutto, non venne mai meno tra loro il rispetto reciproco, soprattutto la stima dal punto di vista scientifico. Tanto che in diversi scritti di Spini si trovano citazioni di Capitini e viceversa, soprattutto sui temi della laicità dello Stato e di un necessario rinnovamento religioso dell’Italia”.

Il pacifismo.

“Capitini ebbe tanti meriti nella diffusione delle idee pacifiste in Italia. Non è indispensabile attribuirgli anche quello di avere ideato quella prima marcia”.

È dunque falsa l’affermazione che la Marcia per la Pace sia stata inventata da Capitini?

“Si dà generalmente per scontato che la prima Marcia della pace Perugia- Assisi (24 settembre 1961) sia stata non solo organizzata operativamente, cosa indubbiamente rispondente alla realtà, ma anche ‘ideata’ da Aldo Capitini”.

Venanti la racconta diversamente, vero?

“Esattamente. Alcuni anni or sono, il noto pittore e scrittore perugino Franco Venanti ha rivelato come in realtà nacque il progetto”.

Ce lo vuoi ricordare?

“L’idea scaturì, all’inizio del 1960, in occasione di un incontro nel suo studio in cui erano presenti Pietro Ingrao, Settimio Gambuli e Vinci Grossi, tutti autorevoli esponenti del PCI”.

Riportiamo le esatte parole di Franco Venanti:

“Mentre esponevo la mia simpatia per il filosofo Bertrand Russell, Gambuli puntualizzò che, in quel momento, l’attività pacifista di questo originale personaggio svolgeva un importante ruolo politico. Vinci Grossi intervenne non solo approvando, ma lanciando l’idea di organizzare una marcia della pace. A Perugia però mancava un Bertrand Russell, fece notare uno dei presenti, ma Grossi ribatté: ‘Sì l’abbiamo: si chiama Aldo Capitini!’. E aggiunge: “Mi risulta che Capitini, interpellato, inizialmente si mostrò indeciso, perché non abituato a camminare a lungo, causa un soffio al cuore, che si portava dietro e che lo condizionava”. Gli interlocutori, però, lo rassicurarono, “dicendogli che quando non ce l’avesse più fatta, lo avrebbero accompagnato in macchina” (‘Quei giovani degli anni Cinquanta’, Perugia, Morlacchi, 2013, p. 159).

Come la racconta Capitini?

“Capitini stesso nel saggio ‘In cammino per la pace’ (Einaudi, 1962), scrive: “Io accompagnai la marcia per i primi 6 km.”. Per l’esattezza, il percorso completo comprendeva 25 km”.

Nessuno ha mai smentito questa ricostruzione?

“La ricostruzione di Venanti non ricevette allora alcuna smentita da parte di nessuno dei presenti a quella riunione: Ingrao, Gambuli e Vinci Grossi. Per quanto riguarda quest’ultimo, la figlia Gaia Grossi, docente universitaria, l’ha recentemente confermata, ricordando perfettamente quanto ebbe a riferirgli a suo tempo il padre”.

Merito e onore da togliere al filosofo perugino?

“Niente affatto. Va solo precisato che Capitini ebbe tanti meriti nella diffusione delle idee pacifiste in Italia. Non è indispensabile attribuirgli anche quello di avere ideato la prima marcia”.

Cosa disse in seguito il filosofo di Palazzo dei Priori?

“Nelle ricostruzioni successive, Capitini riconobbe il contributo organizzativo dei comunisti perugini all’organizzazione della marcia, anche se vietò la presenza di bandiere di tutti i partiti. Respinse però fermamente le accuse, provenienti dalla stampa di destra, di essere stato strumentalizzato”.

E sui soldi provenienti dall’URSS a beneficio dei comunisti?

“Va certamente riconosciuta la buona fede di Capitini, ma non si può non rilevare che, sulla base degli studi più recenti, è ormai ampiamente accertato che alcuni movimenti pacifisti europei, a partire dai ‘Partigiani della pace’, ricevettero il sostegno dell’Unione Sovietica”.

Hai qualcosa da precisare circa il principe dei pacifisti, Bertrand Russel?

“Quanto a Bertrand Russell, divenuto negli anni Sessanta del Novecento il più grande ed efficace sostenitore del disarmo mondiale, va fatto presente che, in uno scritto del 1945 e poi in una conferenza pubblica del 1948, il filosofo sostenne il piano proposto dallo stato maggiore USA per un attacco nucleare preventivo contro l’Unione Sovietica, al fine di eliminare il comunismo e impedire che anch’essa ottenesse la bomba atomica”.

Conclusione?

“Anche nel caso di Russel, i grandi meriti successivi non possono impedire allo storico di rilevarne qualche precedente contraddizione. Grande pacifista… dopo essere stato bellicista”.