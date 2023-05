INVIATO CITTADINO Alberi caduti all’imbocco inferiore di via del Cortone

Quegli alberi caduti all’imbocco inferiore di via del Cortone, aspettano di essere rimossi.

Un crollo dovuto anche alle piogge insistenti degli ultimi giorni. Sta di fatto che alcune piante sono piombate a terra.

Una è letteralmente scivolata sul terreno reso plastico imbevuto d’acqua, tanto da scendere a valle con l’apparato radicale, fin quasi a raggiungere il parcheggio di via Ripa di Meana. Fortunatamente, data l’ora tarda, non c’erano vetture parcheggiate a ridosso della scarpata.

(foto Sandro Allegrini)

Una seconda pianta di maggiori dimensioni si è invece spezzata all’altezza della chioma che si è divisa dal tronco, rovinando a valle. La situazione di quella scarpata è così divenuta instabile.

La zona è stata segnalata dal nastro bianco-rosso di cantiere. I materiali di risulta verranno rimossi al più presto.

Fortunatamente la strada, recentemente ribitumata, non ha subito cedimenti. La stradina che parte dall’accesso inferiore di via del Cortone, in viale San Domenico (a valle del complesso monumentale che contiene Museo Archeologico e Archivio di Stato, oltre alla Basilica) è assai frequentata. Conduce infatti al Circolo del Tempobono e alla relativa Arena, al Teatro di figura, al Teatro Franco Bicini e al dedalo di viuzze che adducono a corso Cavour.

La parte alta è peraltro oggetto di recente riqualificazione. Ancora in corso per quanto attiene alla scalinata nuova che collega via Ripa di Meana col Cortone. Già: a quando la conclusione dei lavori?