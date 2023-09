INVIATO CITTADINO Al Teatro Nuovo di Spoleto va in scena "Il treno delle meraviglie"

Una Compagnia che intende coniugare e promuovere tutte le arti e le discipline affini al mondo della Cultura e dello Spettacolo.

Fondatori e soci collaboratori sono esperti professionisti, sul piano formativo e performativo.

In efficace e creativa sinergia: danza, equitazione, scherma storica, ginnastica ritmica e artistica, musica, canto, giocoleria, arti marziali e trampoli, danza aerea (statica e motorizzata), bungeefly (fitness in sospensione), combattimento scenico, lavoro di fuoco, lingua dei segni, pirotecnica, visual, fotografia, light designer, visual designer.

Lo spettacolo, trasversale agli interessi e alle età, nasce dalla fantasia creativa e dalla volontà della Regista e coreografa Marina Rulli che, formatasi prima come danzatrice e performer, vuole avvicinare sia i bambini che gli adulti al mondo del Teatro e della Cultura.

Specie i bambini (ma anche il bambino che dorme in ogni adulto) saranno attratti e divertiti da fate, unicorni, maghi in levitazione e storie come quella di Alice.

Anche gli adolescenti, dal canto loro, avranno modo di vedere con occhio diverso personaggi come Einstein e Carrol.

Gli adulti saranno in grado di prendere spunti di riflessione su argomenti quali Rivoluzione Industriale, Rivoluzione Scientifica, evoluzione di usi e costumi nei secoli.

Lo spettacolo consente dunque di attraversare un mondo di Infinite Meraviglie.

Un viaggio nel tempo e nella storia.