P.S. L’ultima parte è risultata piuttosto lunga e talvolta sgrammaticata, come la prolungata recitazione con le spalle al pubblico. Non si fa. Ecco tutto.

Impossibile nominare tutti gli interpreti. E non è stato semplicemente uno spettacolo ma una prova di cultura e civiltà. Da esibire con orgoglio. Non solo artistico.

Non un semplice racconto di memoria , ma un pezzo di storia. Un ammonimento a prendere consapevolezza del rischio anti-ecologico. Quando il mancato rispetto della natura si traduce in dramma umano, civile, sociale.

Per una orazione civile e corale , come l’hanno giustamente definita.

Hanno coniugato i propri sforzi nell’iniziativa: il Teatro Stabile dell'Umbria e Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale – in collaborazione con il Collettivo INC e il Laboratorio teatrale dell'Università degli Studi di Perugia – in comunione d’intenti col Comitato promotore La Fabbrica del Mondo e ad altre istituzioni culturali e civili del paese.

INVIATO CITTADINO Al Morlacchi di Perugia, come in oltre 100 teatri italiani, si ricorda l’immane tragedia del Vajont (9 ottobre 1963). Per non dimenticare