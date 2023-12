INVIATO CITTADINO Al Mercato etrusco di piazzetta Puletti si fa festa per il compleanno di Mirko

Abbiamo già parlato della bancarella con le uova che “salvano la mente”. Si tratta di un gazebo dove sono in vendita uova bianchissime, provenienti da una fattoria didattica per il recupero dei soggetti fragili.

Si tratta di uova di gallina prodotte da un’Azienda Agricola denominata Le Pulle. Un segmento della multiforme Associazione “Liberi di essere” che opera nel quadro della promozione e tutela della salute mentale.

L’attività – ci spiega l’operatore Graziano Sampaolo – non viene svolta a scopo di lucro, ma ai fini di un reinserimento di soggetti svantaggiati, affetti da disagio mentale”.

“Una possibilità – aggiunge – di far crescere i nostri ragazzi nel confronto con la gente cosiddetta normale. E questa non è che una delle attività previste, tra laboratori teatrali, di ceramica (arteterapia), di sartoria integrata, orto didattico...” (una persuasa integrazione tra coltura e cultura, ndr).

Tra i ragazzi venditori, abbiamo conosciuto Marco e adesso Mirko. Col quale facciamo quattro chiacchiere.

Ci racconta: “Faccio l’orto e ricavo tanti prodotti che non avrei mai pensato di poter ottenere col mio lavoro”.

Dice: “Sono bravo anche in cucina. Non proprio cuoco, ma me la cavo: per me e per i miei compagni”.

Della sua esperienza di venditore al Mercato Etrusco: “Ho imparato tanto e ho scoperto che so fare più cose di quanto immaginavo”.

Tanto che mette le uova nel contenitore, prende il pos, digita il prezzo, invita a passare il Bancomat, mi dà la ricevuta. Un lavoro di assoluta normalità.

Mi dice: “Con questo mese ho finito. Dal mese prossimo verrà qualcun altro”.

Poi Graziano e il vicino produttore/venditore di formaggi e ricotte pecorine/caprine, accorre, porta una bottiglia. “Perché – spiega – dobbiamo festeggiare il compleanno di Mirko e la conclusione del suo lavoro tra noi, Per adesso. Poi si vedrà”.

Se il Mercato dell’Arco Etrusco, oltre a fornire prodotti buoni e a chilometri zero, servisse anche a “salvare” uno solo di questi ragazzi (e li salva!) avrebbe adempiuto una funzione nobile e alta. Non solo commercio e giro di soldi.

Perché, scriveva Ortega y Gasset, emarginare il più debole si configura come un reato li lesa umanità.

Al Mercato Etrusco, tra essere e avere, gli operatori hanno indiscutibilmente scelto di essere. E noi con loro.

Liberi di essere, insomma. E diventare migliori di quello che siamo.