INVIATO CITTADINO Al Méliès sotto le stelle, brilla la star Alessio Cremonini, film maker e scrittore

Iniziativa che si colloca nell'ambito della terza edizione della rassegna cinematografica D'essai d'estate

Quando microstoria e macrostoria si incontrano in felice connubio.

Questa, in sintesi, la linea seguita da Cremonini nel dare vita a “Ora dormono. Storia vera e immaginaria dei miei antenati tedeschi” (Einaudi).

Una storia di famiglia fatta rivivere per non dimenticare, per tenere memoria di fatti e personaggi, anche negativi, che sono entrati a gamba tesa nella vicenda della Germania nazista.

Un fratello del nonno, iscritto della prima ora al nazionalsocialismo e artefice del Putsch di Monaco (o della birreria). Quello in cui il pittore fallito Hitler, con un manipolo di seguaci (del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), tentò una scalata al potere, finita con l’arresto e il ludibrio.

“Il mio antenato – racconta Cremonini – antagonista di Goebbels, capo della propaganda, non andò a Stalingrado e si salvò grazie al fatto che venne a Roma a gestire l’EIAR (la RAI dell’epoca) per contro del Partito”.

Aggiunge: “Il mio bisnonno era titolare di una clinica psichiatrica, personaggio di rango nel campo medico”.

Si astiene, Cremonini, da giudizi morali sui personaggi. Si limita a giudicare gli eventi.

Dice: “Ho voluto stare dalla parte dei miei parenti, sebbene senza fare sconti, per evitare di abbandonarli al falso”.

Perché il suo antenato era con Hitler nella Tana del Lupo, in attesa di Mussolini, liberato al Gran Sasso. E di questi personaggi Cremonini gioca a individuare errori e orrori, saperi e sapori. Ma soprattutto “odori”. E si diverte a immaginare Hitler con una macchia di burro sulla divisa. Tanto per metterlo in ridicolo e perfino “umanizzarlo”.

L'incontro è stato promosso in collaborazione con la libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, con la partecipazione del critico Anton Giulio Mancino e l’introduzione di Simone Rossi.

A seguire è stato presentato l'ultimo film di Cremonini “Profeti”.

Stasera, stessa location, proiezione a ingresso gratuito di “Sulla mia pelle”, la storia di Stefano Cucchi.

D'essai d'estate proseguirà anche mercoledì 13 settembre, col critico cinematografico Simone Rossi a introdurre il noir del 1964 di Robert Aldrich “Piano, piano dolce Carlotta”, per concludersi, giovedì 14 settembre, con un film a sorpresa.