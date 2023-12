INVIATO CITTADINO Al Manu un partecipato evento nei 200 anni dalla nascita di Mariano Guardabassi

Alla dinamica direttrice Tiziana Caponi il compito di tracciare – a favore di un pubblico numeroso e interessato – uno snello ma esauriente profilo biografico del personaggio. Declinato nei suoi interessi, nell’impegno politico e civile che lo vide coinvolto nei tragici eventi del XX Giugno e successivo Governo provvisorio, nelle fruttuose attività di scavo, nella dedizione appassionata di esperto collezionista.

Poi l’intervento commosso di un discendente, Marco Guardabassi, che ha ringraziato a nome della famiglia, rappresentata da numerosi epigoni dell’illustre perugino. Parte dei quali tuttora residenti nella dimora avita, ubicata nella strada omonima, poco sopra il liceo classico “Annibale Mariotti”. Attestata anche da una lapide significativa che ne riporta i meriti.

Ha aperto gli interventi scientifici Samuele Ranucci trattando degli interessi numismatici e della collezione Guardabassi, in parte legata agli scavi di Ancarano di Norcia e in parte ad attingimenti al mercato antiquario. Il tutto col supporto di lettere e documenti d’archivio, utili a far luce sul modus operandi e sulla figura di ‘intenditore’ in materia di esemplari mira et magica, in qualche caso finiti al Museo di Berlino.

Paolo Vitellozzi, ha svolto il tema della collezione glittica, ossia quella riferita a gemme e amuleti. Delineando gli interessi del Guardabassi relativamente alle iscrizioni vergate sopra questi capolavori. È a Guardabassi che si deve la genesi storica della collezione di gemme e cammei creata fra il 1856 e il 1880 ed entrata in possesso del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria.

Francesca Diosono ha relazionato su alcune statue in bronzo di divinità dagli scavi Guardabassi ad Ancarano di Norcia

Uno studio sistematico, relativo alle statuette di bronzo rinvenute negli scavi del 1878-1880. Permette di comprendere meglio alcuni aspetti relativi ai culti nel santuario e alle divinità in esso celebrate.

Il santuario si trovava in un luogo di passaggio per gli scambi lungo la dorsale appenninica. I vari frequentatori, nell’arco di ben cinque secoli (VI-I secolo a.C.), erano Sabini, Umbri, Etruschi, Romani e probabilmente altri. Erano soliti lasciare nel santuario come doni votivi vari oggetti, tra cui le statuette di bronzo, oggetto del presente studio.

Tra esse figurano diverse divinità maschili (Marte ed Ercole, ma anche Giove e Apollo) e femminili. Spiccano per particolarità alcune statuette di Iside, un culto ragionevolmente portato da commercianti romani. Una delle statuette è identificabile con la dea italica Feronia, venerata a Roma ma anche da Sabini, Falisci, Etruschi e da altri popoli dell'Italia antica.

Infine Alessia Chianella ha trattato dei Bronzi Guardabassi: vasellame ed instrumentum dai depositi del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria. Presentando un estratto del lavoro "Bronzi della collezione Guardabassi del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria", studio che ha preso in esame circa 100 manufatti tra vasellame ed instrumenta bronzei giacenti nei depositi. I manufatti bronzei Guardabassi, riferibili a specifiche botteghe dell'Etruria propria, come Vulci e Vetulonia, provengono dal territorio della nostra regione nei suoi versanti umbro ed etrusco. Testimoniano la decisa volontà del collezionista di trattenere in Umbria i reperti archeologici del territorio. Anche se, in qualche caso, la sua volontà contrastò con la voracità del commercio del mercato parallelo, ai suoi tempi attivissimo e di certo meno tutelato di quanto non lo sia ai nostri giorni.

Tra il pubblico, veri esperti in materia di archeologia, come Dorica Manconi e Luana Cenciaioli. Ma anche personaggi legati al Manu come gli eredi di Umberto Calzoni (Maria Lauretta e Mauro Burini Calzoni) donatori dello studio e di alcuni materiali di scavo del loro illustre antenato.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)