INVIATO CITTADINO Al lavoro per la ripulitura del Parco di San Benedetto alla Canapina

Recentemente inaugurato, è bene che venga adeguatamente manutenuto.

L’importante segmento del Parco delle Mura, sognato da Michele Bilancia e dal suo Radici di Pietra, e ora realizzato, è in manutenzione.

Le sterpaglie ne imbruttivano la scarpata, specie sul versante in adiacenza alla scala mobile.

Giustissimo, quindi, l’intervento in corso in questi giorni per restituirgli un aspetto dignitoso.

Resta, però, il grave problema della strisce di travertino intervallate a dislivelli erbosi che impediscono di camminarvi senza il pericolo di inciampare, come da noi evidenziato.

Altra criticità è la presenza massiccia di volatili, che talvolta penetrano anche all’intero della scala e lasciano deiezioni.

Malgrado il cartello ne faccia esplicito divieto, c’è chi li alimenta con pane e residui di cibo. Occorrerebbe un minimo di controllo contro questi pseudo animalisti che producono danni al bene comune.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)