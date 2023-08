INVIATO CITTADINO al Corciano Festival | Un Perugino internazionale per una storia di provincia, ma non… provinciale

Al Chiostro del Palazzo Comunale, presentato il volume “Pietro Vannucci, una storia di Provincia”, edito da ali&no, scritto da Antonietta Petetti.

Sociologa, scrittrice, attiva nell’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, Antonietta ha avuto la ventura di essere stata inquilina nella casa dove si vuole (lo ricorda una lapide) che abbia avuto dimora (anche scuola e bottega?) Pietro Perugino. E dove la sua presenza era testimoniata da un gigantesco affresco di San Cristoforo, dedicato al padre che così si chiamava.

Quell’affresco, distaccato e conferito nella Capitale per studi di ricerca e attribuzione, si è volatilizzato e se ne conserva solo un disegno. Misteri del mercato sommerso delle opere d’arte.

Introdotta da Francesca Silvestri, l’Autrice spiega che la sua ricerca è basata su documenti d’archivio e fonti come Vasari, Leone Pascoli, Annibale Mariotti ed altri eruditi. E che il 500.mo anniversario, insieme al monumento restaurato nella ricorrenza del secolo di vita, hanno fornito carburante ai suoi interessi da non addetta ai lavori.

È invece addetta ai lavori la bravissima Alessandra Tiroli, cui si deve la mostra “Il Perugino alla Sistina”, aperta e visitata alla Chiesa-Museo di San Francesco. Un viaggio da Roma a Corciano che trova il suo culmine nella chiesa di Santa Maria Assunta. Davanti a un’opera mirabile, che non tutti conoscono

Alessandra ripercorre a volo d’angelo i passaggi salienti del libro.

Poi gli interventi del pubblico e il saluto dell’autrice.

SUPPLICA/CRITICA AL SINDACO ROMIZI E ALL’ASSESSORE VARASANO. Una domanda (diceva Lubrano) “sorge spontanea”. La doppia ricorrenza peruginesca (500+100) legittimava pienamente l’apposizione di un segnale turistico sulla discesa di via dei Priori. Una semplice tabella “Casa del Perugino” non sarebbe costata più di un centinaio d’euro e avrebbe costituito valore aggiunto per chi (perugino e non) avrebbe potuto fare un salto in via Deliziosa. Siamo ancora in tempo per rimediare. Ho il portafogli aperto per corrispondere il quantum. Sarebbe un privilegio essere dichiarato mecenate con una somma così modesta.