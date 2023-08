INVIATO CITTADINO al CORCIANO FESTIVAL Diavolo d’un Belzebù, mai fidarsi della tua ambigua parola

Vera chicca di cultura, superiore alle caramelle svizzere, sparse a piene mani nella Patria dell’indomito eroe Coragino (ma il blister, in tempi di crisi, ha la fregatura: non più due, ma un solo esemplare di pasticca).

Questa Histoire du soldat si propone come una rappresentazione sofisticata, per palati raffinati, ma anche in grado di colpire in positivo e coinvolgere un pubblico generalista.

Voce narrante di Giovanni Fontana che padroneggia l’opera essendone anche traduttore-esegeta.

Una “libera traduzione” col soldato che romaneggia e con una divertente attualizzazione. Oltre che istrionica presenza, capace di impersonare e raccontare con poliedrica vocalità e straordinario cospetto attoriale.

Il Corciano Festival Ensemble, diretto con autorità da Alessandro Celardi, ha dato il meglio di sé.

Una parola di speciale elogio per la violinista Chiara Franceschini che ha fatto parlare lo strumento. Chiara è un frutto del nostro Conservatorio, già allieva del cognomonimo Maestro Paolo: una formazione solida con trasferte in Europa e nel mondo.

Validamente affiancata da Giacomo Margaritelli al clarinetto, da Alessio Costanzi al fagotto, da Filippo Calandri alla cornetta, da Andrea Angeloni al trombone, da Pietro Cavallucci al contrabbasso, da Giulio Calandri, valente percussionista.

Per chiudere con una performance futurista di Giovanni Fontana che ha proposto “fuochi d’artificio”.

Morale: mai vendersi l’anima all’ingannatore Mefistofele. Si perde sempre. Ci si rimette l’anima e il violino.