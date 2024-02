INVIATO CITTADINO Al Circolo del Tempobono, seguendo il festival più amato dagli italiani

Al Circolo di via del Cortone, appuntamento ai soci per seguire Sanremo. Cuoche in libera uscita: ci si accontenta di una pizza e una birra.

Occhi puntanti sul televisore. Coro condiviso per l’inno nazionale. Qualcuno in piedi. Con la mano all’altezza del cuore.

Poi l’evento e i commenti. Con ancora le frappe (al miele o all’alchermes) fragranti in bocca.

Tifo incondizionato per la Bertè. Di cui si apprezzano la voce e le gambe. Bella la canzone che il ‘popolo’ ritiene rispecchiare la personalità della cantante.

Alcuni già sanno la il motivo e lo canticchiano. Il testo dice qualcosa e rivendica libertà e indipendenza. Altro che zumpappà!

Ma sono soprattutto ammirate le gambe che, dicono, reggono benissimo all’età.

Gambe che dominano nei commenti della componente maschile. Apprezzate anche quelle giovanissime di Angelina Mango, definita quela freghina che è tutta l su babo.

Altra esponente di una femminilità giovane e seducente è Annalisa, di cui piace il look con giarrettiera. Non solo ai maschi, ma anche alle donne.

Meno gradite le esibizioni di rapper e musiche poco sentite da un pubblico che… più adulto non si può.

Tra gli animatori, gli instancabili Enzo Garghella e Francesco Berardi che rendono onore al ruolo di presidenti (l’uno del Tempobono, l’altro di FilofiAmo).

Dopo un paio d’ore subentra la stanchezza. E c’è chi si ritira o si butta sulle carte.

Per i risultati, si aspetta domani.

PS. Il tifo per la Bertè è confermato dal giudizio della critica. Quanto al resto (Angelina e Annalisa), oltre alla voce, hanno vinto… le gambe.