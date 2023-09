INVIATO CITTADINO Ai nastri di partenza Kids&Us di via Annibale Vecchi

Non una apertura “simulata”, ma una verosimile teaching session, con momenti di relax.

Anche se i bambini non si stancano di giocare, ascoltare, spalancare occhi e orecchie alle anglofone sonorità. Che si percepiscono tra bibite e palloncini colorati, in aule con le mini sedie e i giochi didattici.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Ludendo discitur, avrebbe detto Erasmo. Ma anche docendo discitur, Seneca dixit. L’importante è che ci sia dialogo. Con tutti. Tenendo conto del fatto che maxima puero reverentia debetur. Espressione che capisce anche chi non sa di manzoniano latinorum. Per dire che i bambini, figli e nipoti, vanno massimamente rispettati.

Ospite di rilievo: il parroco don Riccardo Pascolini che ha fatto un giro per gli ex locali Angeli Custodi delle suore di Elce, completamente rigenerati e adattati al nuovo look imposto dalle linee guida che prevedono arredi e decorazioni, non solo metodologie didattiche e fondamenti educativi. Percorsi formativi linguistici e oltre.

È venuto pure l’assessore comunale alla cultura Leonardo Varasano che dialoga con tutti anche in veste di genitore. S’informa su tutto, parlando con la manager di area Daniela Proietti e con la direttrice Claudia Ianco, entrambe giovanissime e disponibili.

I corsi veri e propri iniziano il 25 settembre, ma intanto ci si conosce, si fa vedere. Entusiasti, anzi gasatissimi, sono proprio i più piccoli che preferiscono le aule colorate all’interno, piuttosto che l’esterno, sebbene con pizza e palloncini.

La durata dei corsi coincide con quella della scuola: da settembre a giugno. A partire da un anno di vita. Non suoni stravagante: i fondamenti linguistici si assimilano precocemente. E si comincia ad essere bilingui dalle prime parole pronunciate.

Anzi: se ci mettiamo il perugino… si parte col trilinguismo. Senza alcuno sforzo.