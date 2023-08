INVIATO CITTADINO Agibile (e utilizzatissima) la scala di collegamento tra viale San Domenico e via del Cortone

È scandita in nove pianerottoli, collegati da gruppi di scalini presenti in numero da 10 a 15. Il tutto per rendere meno erta la salita, con alzate da definire “comode”.

Quanto ai materiali, il meglio del meglio: alzate in travertino e pedate in cemento tecnico… indistruttibile.

(Foto Sandro Allegrini)

Consegnata al pubblico utilizzo quella scala che consente di evitare il giro dell’orto. Mettendo in comunicazione viale San Domenico (che in zona via XIV Settembre si chiama via Ripa di Meana… con polemiche pregresse e, fortunatamente, rientrate davanti all’evidenza di posizioni critiche immotivate).

Dopo qualche protesta (non sul nome ma sulla lunga chiusura), l’apposizione di barre di protezione che l’hanno resa fungibile. La zona esposta sulla voragine è articolata in una serie di aste protettive.

La parte interna è invece dotata di un semplice corrimano.

Essendo aperto il cantiere (per un importo complessivo di 920mila euro), si raggiunge la scala attraverso il marciapiedi che è aperto. Mentre sul lato opposto si opera con plinti colossali per mettere in sicurezza la strada da storiche frane e smottamenti a valle, verso il Parco di Santa Margherita.

Piena soddisfazione dei residenti.

Uno dei quali attira la mia attenzione su un albero di discrete dimensioni proiettato sulla scarpata (foto 8 in gallery). Ne è stata evidentemente valutata la stabilità. Ma l’interlocutore mi fa notare che la pianta contiene alcuni “seccaroni”, ossia rami poco stabili perché non più alimentati dalla linfa. Considerando, inoltre, la presenza di vegetazione parassita e rampicanti che ne impegnano il tronco.

A chi di dovere l’accertamento delle condizioni di salute della pianta che dovrebbe almeno essere liberata dai rami secchi e dall’edera e altri rampicanti che la soffocano, impedendone la corretta ossigenazione.

Ciò è quanto mi si dice. E io mi limito a riferire e segnalare.