INVIATO CITTADINO Adottiamo un gattino, per vincere la solitudine

Un annuncio riferito alla tre giorni in corso (8-9-10 dicembre). E a una coppia di prossime giornate (16-17 dicembre) per procedere a un’adozione che riempie il cuore e scalda la casa.

In corso l’edizione natalizia di Coccoliamo i gatti.

Il tutto al Parco dei gatti (email parcodeigatti@gmail.com).

Un’edizione che prevede la possibilità di accedere con orario continuato dalle 10:00 alle 17:30.

Ingresso libero e gradito per consentire, a quanti ne siano interessati, di visitare il Rifugio e il mercatino adozioni.

Location solita a Ponte San Giovanni, dietro la piscina.

Astenersi perdigiorno. Garantire la presenza di persone sinceramente gattofile/felinofile, convinte del fatto che “far le fusa” per le gattine bipedi (umane) è una ardita metafora, un po’ ruffiana e seduttiva. Alla Jessica Rabbit, rossa femme fatale, con la voce di Kathleen Turner. Mentre per le vere gattine, quelle a quattro zampe, è una condizione da prendere alla lettera.

L’espressione richiama il frullare del fuso, un tempo usato per filare la lana. Questo suono è per i francesi il celebrato ron-ron. Che non è russare, né rumoreggiare a vuoto. Ma esprimere un senso di gioia pacificata, di piacere, di empatia.

Per i nostri amici felini l’espressione assume il senso di un persuasa condivisione di sensazioni e sentimenti.

Provare per credere