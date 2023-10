INVIATO CITTADINO Acropoli perugina (s)fiorita. Dopo la chiusura di Massarroni, comprare un fiore al Centro è mission impossible

È invece facilissimo, perfino imbarazzante, vedere un diffuso “magna-magna” un po’ ovunque. Premettendo – sia chiaro – che l’Inviato Cittadino non nutre alcun pregiudizio negativo in generale. Né, tanto meno, verso il settore enologico-alimentare. Purché di qualità.

(Foto Sandro Allegrini)

Nell’acropoli, non possiamo lamentarci nemmeno a proposito di calze e mutande: una necessità igienica ed estetica. Ma cum iuducio!

Anche perché, ci si chiede, cosa offriamo al turista? Un prodotto che può benissimo trovare a casa propria e allo stesso prezzo. Inutile, tautologico, massificato.

Dopo la chiusura di Massarroni di piazza Matteotti, chiunque voglia comprare un mazzo di fiori, una rosa per l’amata, un fiore per la mamma… deve recarsi altrove. Ed è vero che le occasioni, gli eventi, le circostanze liete da affidare al messaggio simbolico di Dea Flora non mancano.

È accaduto qualche giorno fa: una persona (che alloggiava in un albergo di lusso) intendeva omaggiare una signora ed è stata accompagnata alla Pesa. Dove sono attivi ben tre negozi: uno in fondo a via dei Ciechi, nello Slargo della Pesa, e uno vicino all’Arco dei Tei, di fronte a Santa Maria Nuova, in via Pinturicchio.

Aggiungendo, verso via della Torricella, Rosi (Marisa e Paola), che di fiori e piante (specie d’appartamento), ma anche da terrazzo e da frutteto, hanno una selezionata varietà.

Anche all’Elce, ne vedo due, in via Annibale Vecchi: uno dei quali specializzato nell’online.

Perfino al Cimitero ce ne sono due: uno a Monterone e uno al Monumentale.

Se ne trovano anche in altre zone della città e del Comune. Ma al Centro storico non c’è verso di trovarne uno. Nemmeno a cercarselo col lanternino.

Una conferma: All’ex edicola ad angolo fra via Mazzini e piazza Matteotti, vicino alla porchetteria Ranieri, ho visto qualche tempo fa la fila: trattavano azalee e piantine a scopo benefico per l’AUCC. Rientrato il tentativo dei tulipani olandesi e dell’addobbo da cerimonie (per ragioni che non sta a noi indagare) forse riaprire un negozio del genere potrebbe essere di qualche utilità.

Insomma, a Perugia si valida il detto “Una donna non si tocca… nemmeno con un fiore”. Tanto, anche volendo…