INVIATO CITTADINO Acquisti in internet. I commercianti si svegliano e dicono basta al reso gratuito

Finisce la pacchia. Addio al reso gratuito, strumento abusato, costoso e… palese presa in giro. Non solo danno economico.

Non sono pochi gli scrocconi che “giocano” a fare l’acquisto sul web e poi rimandano indietro il pacco.

Addirittura senza averlo nemmeno aperto.

Ce lo raccontò, tempo fa, un negoziante di abbigliamento con sede in corso Vannucci.

Vendeva prodotti di super lusso: scarpe, abiti, complementi griffati. E piuttosto cari.

“Gli acquisti di questo genere – ossia con reso gratuito – si accentuano nel fine settimana. Per la precisione, a far capo dal venerdì e specialmente nelle ore serali”.

La spiegazione. “La gente, a casa e senza fa nulla, si fa un giretto in rete e compra. Spesso sapendo di non poter sostenere la spesa. Sono acquisti di pura evasione. Fatti “un po’ per celia e un po’… per non morir”, avrebbe detto Butterfly. Ma per noi negozianti costituiscono un danno certo”.

Quei pacchi nemmeno aperti. “In qualche caso – aggiunse il figlio del fondatore del negozio e poi a sua volta titolare – ritornano dei pacchi intatti, senza che non siano nemmeno stati aperti. Si vede chiaramente che il finto cliente si è divertito a fare il finto acquisto, ben sapendo che non lo avrebbe concretamente realizzato”.

Accade per tutti i tipi di merce. In più di un caso, anche per abbigliamento di lusso per bambini. Non solo dunque per le scarpe rosse con tacco stratosferico, da pin up, che hanno fatto gola alla ragazza o alla giovane signora, che poi ci ha ripensato. Acquisti potenziali poco… meditati. O forse fatti con la riserva mentale della restituzione… gratuita.

Merce provata, indossata per un selfie e poi resa. Pare sia anche piuttosto comune che il pacco venga aperto, l’abito indossato, giusto il tempo per scattarsi un selfie. Per darsi, o dare agli amici, l’illusione di aver realmente indossato e possedere quel vestito di lusso. Che invece è stato rimesso nel pacco e rispedito. Tanto per dare, o darsi, un’apparenza.

In questo caso, insomma, è il cliente disonesto a “farti il pacco”.

A volte tornano scarpe, capi o cappelli, visibilmente portati. Lo si vede dalla suola segnata, dal tessuto maltrattato. “Il caso più eclatante resta – ci disse il figlio di Nando Placidi – quello di un cappello, tornato con l’esercizio del diritto di recesso, con i segni evidenti di “grasso” sulla parte interna. La cliente doveva averlo calzato non una sola volta e averci anche sudato. Tale era visibile il segno sul nastro interno”.

Da qui la tendenza a scorporare un quota dalla somma pagata, in caso dell’esercizio del diritto di recesso e conseguente restituzione del denaro. Insomma: si defalcano le spese sostenute per la spedizione.

Si può anche aprire una vera e propria questione. Nel caso che poi l’oggetto torni danneggiato. Il che può dar luogo a un contenzioso, con tutti i crismi del diritto.

Così come sta avvenendo per il ticket, in caso di finti clienti che misurano, cercano il modello di scarpa o il profumo adatto e poi se la svignano alla chetichella, col classico, “ci debbo pensare”. Riservandosi non il diritto di tornare, ma di comprare in internet quella scarpa o quel profumo, verificati in prova al negozio. Senza il rischio di sbagliare.

Ne abbiamo parlato in un recente servizio, molto letto e apprezzato. Con vivaci commenti sui social.

Anche per i capi restituiti, sta entrando il costume di far pagare almeno le spese di spedizione, detraendole dal rimborso. Più semplice la restituzione, se avviene nei centri di distribuzione sparsi nel territorio. Ma qualcosa si deve comunque pagare. Accade normalmente nel Regno Unito e negli Usa.