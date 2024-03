INVIATO CITTADINO Accesso alla Sala dei Notari. Non usate quelle scale, sono uno scollatoio

È questione non solo annosa, ma addirittura secolare. Quelle scale sono belle a vedersi, ma rischiosissime da percorrere.

Pericolo grave, anche col tempo bello. Figurarsi in una giornata con pioggia e grandine. Come è stata quella di ieri mattina.

Tanto che gli organizzatori dell’evento cultural musicale, riservato alle scuole, hanno pensato bene di inibirle.

Non sarebbe stato bello ritrovarsi bambini e ragazzi in pronto soccorso.

Ma il problema resta. Pensiamo ai matrimoni che, con la prossima stagione, verranno a intensificarsi. Quelle spose, issate su tacchi vertiginosi, rischiano l’osso del collo… e qualche cos’altro.

Lo abbiamo detto e ripetuto sino allo sfinimento.

Avevamo trovato orecchie disposte ad ascoltare. E a passare dal dire al fare: insomma, a dare seguito a un dichiarato proposito.

In fondo, si tratta solo di aggiungere alle pareti laterali alla scala un semplice corrimano. In ferro battuto, grigio piombo o canna di fucile. Con poca spesa e nessun disdoro per il Palazzo.

I canonici hanno fatto qualcosa di simile sulle scalette della cattedrale, fronte piazza IV Novembre. Tenendo presente che il pubblico che accede alle liturgie, oltre ai turisti, non è proprio di primo pelo.

Considerando che si tratta di sicurezza, anche per la scalea dei Notari, non c’è Soprintendenza che avrebbe da opporsi o porre limitazioni.

Tempo fa ci fu un impegno preso dalla politica. La città aspetta che gli si dia seguito.

Ci si disse che i soldi (i pochi necessari) erano disponibili e c’erano solo da attendere i tempi tecnici. È ora di procedere.

(Foto Sandro Allegrini)