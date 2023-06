INVIATO CITTADINO Abel Ferrara al Love Film Festival

Cinema Meliès di via della Viola. Incontro preliminare alla visione del film “Padre Pio” col direttore artistico Daniele Corvi e col Rettore della basilica urbana del Gesù, don Mauro Angelini [servizio a parte].

Il film costituisce uno spaccato storico-antropologico in riferimento ai tragici eventi del ‘biennio rosso’ che culminarono con l’eccidio di San Giovanni Rotondo.

Quando i socialisti, sebbene vincitori nelle elezioni politiche del 3 ottobre 1920, vennero sterminati ad opera degli agrari e della componente reazionaria di reduci dalla Grande Guerra. Era il 14 ottobre 1920. Davanti al Municipio di cui rivendicavano la conquista, sebbene inermi, restarono sul selciato 14 morti e vennero feriti una sessantina di manifestanti

Fatti interconnessi con la biografia del Santo di Pietrelcina, figura che il regista statunitense ha scelto, da sempre, come esempio di alta spiritualità.

Racconta Abel Ferrara: “Non ho voluto realizzare una biografia né tantomeno un prodotto agiografico. Direi, addirittura, un documentario” [lo si vede dall’uso della cinepresa a mano, dalle immagini volutamente sporche, traballanti, sfuocate, ndr].

Aggiunge: “Un uomo a contatto col peccato e angosciato dal desiderio di liberarsene, superando le tentazioni del Maligno”.

Di rincalzo, Luca Lionello che nel film interpreta un segretario di sezione socialista, picchiato a morte dai reazionari monarchici: “Lavorare con Abel è facilissimo. Con lui, tutto è semplice. Anche Dio probabilmente è ‘semplice’. Siamo noi uomini a complicarlo”.

Riprende Abel Ferrara: “La mia famiglia è del Bronx. Discendo da immigrati italiani originari di Sarno, in provincia di Salerno”.

Spigolatura curiosa: “Ho avuto un rapporto meraviglioso col nonno paterno. Che poi era nato, nello stesso periodo, non lontano dal paese di origine di Padre Pio”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Cartolina curiosa: “Il nonno era un gran lavoratore. Si inserì nel contesto americano, ma non imparò mai una sola parola della lingua di quel Paese. Si esprimeva, e riusciva a farsi capire, nel suo nativo dialetto napoletano. Di cui andava fiero”.

L’uscita dal tunnel della dipendenza. Una confessione: “Ho conosciuto l’immagine di Padre Pio nei contesti più diversi. Ho visto la sua effigie perfino alle pareti della stanza dello spacciatore”.

Una vocazione: “Mi sono sentito attratto da questa figura, in grado di unire semplicità e profondità”.

Padre Pio e Maradona. “A Napoli e dintorni, l’icona di Padre Pio appariva spesso a fianco di quella di Maradona. Due ‘santi’, ciascuno a modo suo, venerati con uguale intensità”.

Perché questo film. “Ho ripercorso il viaggio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Ho rivisto quei paesaggi, incontrato quella gente, aperta, accogliente. Rivissuto e interpretato quel modo di stare al mondo”.

La via della salvezza: “Da tossico, mi sono visto al vertice di un triangolo. Io, alla sommità, col pericolo di cadere nel gorgo. A sostenermi, agli estremi del segmento di base, la figura di mio nonno e quella di Padre Pio. Sono stati loro a darmi la forza per imboccare la strada della redenzione. Per tornare ad amare e apprezzare il dono della vita”

Fare un film, dunque, come missione. Come rendimento di grazie. Buio in sala.