INVIATO CITTADINO A volte… ritornano. Parte da laico e torna (da Tolentino) come frate dell’Ordine agostiniano

Ha celebrato alla chiesa di San Donato all’Elce la liturgia domenicale, invitato dal parroco don Riccardo Pascolini. Nel pomeriggio, l’incontro con gli universitari nella sala studio dell’edificio parrocchiale. Seguito da un’agape fraterna in gioia e condivisione.

Un ritorno nella città che lo aveva visto cameriere e rappresentante di commercio, frequentare la pastorale universitaria nelle chiesa dell’Elce.

“Quando – dice – cercavo la strada, perché sentivo che mi mancava qualcosa. Anzi, molto”.

“Non riuscivo a fare chiarezza dentro di me, ma avvertivo, al momento dell’Elevazione, un’inquietudine, un turbamento, una tensione verso l’altrove”.

“Torno – afferma deciso – in una veste nuova. Proprio in questa chiesa in cui mi sono interrogato sul senso della mia vita. Senso che ho trovato nella fede e nella mia nuova missione”.

“Mi sono chiesto, come succede a molti, cosa fare. Ma l’interrogativo più profondo è stato quello del chi/cosa essere”.

Aggiunge, durante l’omelia: “La Luce di cui parla Giovanni è quella cui dobbiamo aderire e di cui dare testimonianza. Accogliendola, lasciandocene inebriare. Perché l’Avvento è attesa consapevole, preparazione, accoglienza”.

Poi, accendendo la candela: “Ecco il simbolo di quella luce cui si riferiva Giovanni Battista”.

Quindi una confidenza: “Ho fatto una passeggiata su al Corso, dove ci sono tante luci. Sono belle, ma effimere. Altra è la Luce da seguire e perseguire”.

E un invito ai giovani: “Non lasciatevi bruciare dalle finte luci del consumismo, della voracità, del superficiale edonismo del sabato sera”.

Il riferimento evidente è allo sballo, ai comportamenti autodistruttivi del conformismo, del perdersi, del divertimento esagerato, smodatamente perseguito.

Infine: “L’invito giusto è a rispondere, a non esser sordi, ad ascoltare anche se stessi”.

Concetti ribaditi nel dialogo delle 19:00 coi giovani nell’aula studio.

Un incontro – quello con fra’ Giuseppe Arippa – che non può lasciare indifferenti. Ma che ha scosso le coscienze di quanti hanno avuto la fortuna di ascoltare le sue parole. Pacate e suadenti. Una domenica mattina… non come tante. E si torna in famiglia migliori di quando siamo entrati in chiesa. Magari sempre!