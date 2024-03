INVIATO CITTADINO A tutti i tartassati dalle attese. Ecco come ottenere visite e analisi nei tempi di legge

"Carovana Lazio" spiega come ottenere i diritti del paziente

Lo fa in un video animato, lanciato a livello nazionale, che suggerisce comportamenti difensivi al paziente cui sono negati diritti inalienabili, come quello alla salute.

Primo step. È importante consultare la richiesta del medico di base e rilevare il codice di priorità che vi è scritto.

Non subire passivamente, non accontentarsi. Non è vero che è necessario pagare (rivolgendosi al privato) o attendere tempi biblici.

Se, all’atto della prenotazione, i tempi di legge non vengono rispettati, c’è modo di agire.

Guardare attentamene la richiesta:

se riporta la sigla U (urgente), il tempo di attesa si limita a 72 ore

se riporta la sigla B (breve), il tempo di attesa sta entro i 10 giorni

se compare la sigla D (differita), si va a 30 giorni per una visita e a 60 giorni per gli esami

se compare la sigla P (programmata), si arriva ai 120 giorni.

Prima accettare, poi rivendicare. Se, all’atto della prenotazione, si rileva che i tempi non sono rispettati, il consiglio è quello di accettare la prenotazione e quindi (ai sensi del d.lgs. n. 124/1998) rivendicare il diritto di poter fruire della visita intra moenia, nei tempi regolari e pagando il solo ticket delle visite ordinarie. Zero ticket, in caso di esenzione.

Accettata la data “fuori legge”, si compila il modello in gallery, allegando la relativa documentazione. Non senza precisare che il modulo dovrebbe essere disponibile sul sito dell’ASL o presso gli uffici relativi.

Lo si spedisce in cartaceo o via mail alla Urp dell’Asl di competenza. Si propone, insomma, una istanza per prestazione intra moenia in regime di attività libero professionale.

Attendere la chiamata. A questo punto, non resta che aspettare la chiamata della Asl che è tenuta ad agire nel rispetto della legge.

Questo è quanto ci giunge da varie fonti. L’iter vale anche da noi? In diverse regioni dello Stivale, le richieste vengono assecondate. È da vedere se lo stesso avvenga anche da noi, in Umbria. È comunque certo che chiedere l’applicazione di una legge nazionale difficilmente potrebbe trovare argomentazioni in opposizione giuridicamente valide.