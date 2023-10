INVIATO CITTADINO A qualche chilometro da Perugia, un fenomenale prototipo botanico

A Badiola di Marsciano, affiancato alla chiesa parrocchiale, è incapsulato dentro una teca in vetro il tronco di un olmo vecchio di tre/quattro secoli.

Ce ne parlò il professor Carlo Alberto Cenci, già docente di Botanica sistematica dagli anni Ottanta al 2000 presso lo Studium perusinum.

La zona ricadeva tra le proprietà benedettine e faceva parte della tenuta di Sant’Apollinare.

L’albero gigantesco si trovava nell’adiacente piazzetta del paese e, nel 1979, è stato vittima del terribile fungo parassita Graphium ulmi, considerato la peste degli olmi.

L’enorme tronco è stato poi asportato e collocato a perenne memoria accanto alla chiesa, il 24 luglio 1996.

“L’olmo – ci spiegò il professor Cenci – preferisce vivere isolato, più che in boschi. Da qualche anno si è andata sviluppando la ricerca di alberi di grandezza eccezionale, di età vetusta. Sono anche stati attribuiti loro dei nomi: di santi, di luoghi di battaglia, di eroi”.

Un colosso ineguagliabile. L’albero monumentale di Badiola è tale che occorrono tre persone a braccia distese per delimitarne la circonferenza.

La sua età? “Certamente oltre i tre secoli”, commentava Cenci, guardando con ammirazione e rispetto il reperto al quale ha voluto, a proprie spese, aggiungere una targa di ottone che ne specifica le caratteristiche.

Polo di attrazione della comunità badiolese. “Sotto questa enorme pianta – ricordava il professore – c’è stata vita, incontro di persone, narrazione di eventi belli e brutti che hanno segnato la vita degli individui e quella della collettività. Quando le notizie si apprendevano in piazza, non attraverso la televisione”.

I molteplici usi di questa pianta. “L’ulmus minor – spiega Cenci – segnava un tempo i confini di proprietà e il suo fogliame veniva utilizzato per alimentazione animale, essendo molto proteico.

Un uso nobile era anche quello del legno in agricoltura (per ricavarne attrezzi), ma anche in edilizia e per l’arredamento”.

Nutrimento per le api. “Nelle annate siccitose – racconta – sulla corteccia compariva una sostanza vischiosa, zuccherina, assai appetita dalle api che ne producevano un miele speciale”.

Sotto quest’olmo, a Badiola si tenevano riunioni, si cercava il riposo dopo una giornata di lavoro sui campi e, addirittura, si amministrava la giustizia.

“La comunità badiolese – raccontava il professore – è rimasta così legata al gigante che la sua cavità è stata per anni utilizzata come luogo di allestimento del presepe”.

La conclusione: “L’iniziativa di creare il box in metallo e vetro è piaciuta agli abitanti che sono affezionati all’albero, anche come depositario delle memorie del paese e della sua gente. Tanto che, per la festa del patrono, San Benedetto, tornano a riunirsi intorno al tronco come simbolo del filo rosso che segna la continuità tra generazioni”.