INVIATO CITTADINO A Pretola si festeggia Santa Cecilia in nome della compresenza

Una domenica insieme per la Festa di Santa Cecilia 2023, tra devozione, memorie e convivialità

Una giornata apertasi nel segno della preghiera e della memoria degli affetti.

Una santa Messa sostenuta e impreziosita dalla musica della Banda.

Straordinaria occasione di raccoglimento con momenti di ricordo destinato a ciascuno dei ben 27 amici e musicanti scomparsi. Nominati, in omaggio al principio foscoliano secondo cui Non si muore finché si vive nel cuore di chi resta.

È toccato alla Presidente Elisa Bazzucchi scandirne i nomi. Figure ben note di musicisti, già facenti parte della Filarmonica di Pretola, lungo una storia che si è orgogliosamente dipanata nel corso di 45 anni.

Dopo la cerimonia religiosa, tutti nel C.V.A. per il pranzo della festa. Perché, capitinianamente, la condivisione è fanciullezza festosa.

Definite le linee portanti del concerto del 6 gennaio 2024 ai Notari: sarà diretto dalla Maestra Eleonora Bastianelli, “designata” come degna di successione dallo stesso Maestro Angelo Breccolenti che qualche mese fa ci ha lasciati e al quale sarà dedicato il concerto.

Un ricordo, quello di Angelo, che passerà anche attraverso la visione di alcune immagini che lo ritraggono alla guida della Banda, che diresse per ben per 40 anni e da lui rifondata con altri amici nel 1978.

Anticipiamo che il Concerto prevede brani di musica classica e ritmico leggera, con la presenza di 3 cantanti (2 soprani ed un tenore) e di una corale.

PS. Come contributo personale al ricordo di Angelo, offro agli amici pretolani questa foto in gallery che lo ritrae sorridente, giovanissimo fisarmonicista, a fianco del cantante perugino Nito (Benito) Vicini. Lo scatto proviene dall’archivio personale della nipote, Marisa Vicini, che me ne ha gentilmente concesso il diritto di riproduzione per il volume biografico da me dedicato all’artista.

Dono volentieri anche un’immagine scattata ai Notari con Angelo ed Eleonora viribus unitis.

Confesso che la passione per la banda discende dal fatto che mio padre era primo bombardino nella banda del paese. Quando sento la musica di banda, mi esalto, torno bambino. Come accade anche agli amici pretolani. Perché il suono della banda risveglia il fanciullino pascoliano che alberga in ciascuno di noi.

(Foto Vimal Boschetti e Sandro Allegrini)