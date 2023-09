INVIATO CITTADINO A Palazzo Murena uno Spazio accoglienza matricole

Studium “aperto”, all’insegna dell’aggettivo più caro alla filosofia capitiniana. Per accogliere. Lo dicono anche in lingua inglese: New Students Welcoming.

Ossia, come dare il benvenuto a quanti, con emozione, si affacciano al percorso universitario.

Dietro a un lungo tavolo, una funzionaria “adulta” e una compagine di ben cinque ragazze, impegnate ad assistere quanti manifestano la volontà di immatricolarsi nel nostro prestigioso Ateneo.

Come spiega la brochure, sono numerosi e qualificati i servizi a disposizione degli studenti. Con speciale riguardo alla disabilità e perfino a beneficio di quanti si trovino in regime di detenzione.

Disponibile anche il counseling orientativo (psicologico e pedagogico-didattico), con possibilità di prenotare un colloquio individuale.

E poi il coro e le attività musicali, lo sport, il job placement, agevolazioni su trasporti e mobilità, assistenza sanitaria.

Tutto quanto, insomma, fa educazione, formazione, matura socialità. In quello che è lo Studium radicato nel 1308. E che comincia ad accogliere lo studente col sorriso delle ragazze in foto.