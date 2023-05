INVIATO CITTADINO A breve l'inaugurazione della strada intestata al musicista perugino Mario Cenci

Verrà a breve (finalmente) inaugurata la strada intitolata al grande Mario Cenci… orgoglio musicale perugino.

Ne abbiamo data notizia da tanto tempo. Ma si sa che le decisioni, prima di diventare esecutive, comportano una serie di passaggi burocratici, inevitabilmente... lunghi.

Ma stavolta ci siamo proprio. Ed è stata già fissata la data per l’inaugurazione (che, per ora, non intendiamo bruciare).

Ripetiamo solo l’antico brocardo “cosa fatta… capo ha”.

Ed era proprio ora che venisse degnamente omaggiato il caro Mario, ex frego dalla Conca, che ci ha fatto sognare con la sua musica cantata da Peppino di Capri. Qualche anno fa.

STRETTAMENTE PERSONALE - Per quel che vale, aggiungo che la schitarrata iniziale di “Saint Tropez Twist” me la insegnò (lui che ne era autore), proprio il caro Mario, sulle scalette di via Appia. Impossibile dimenticare. E superfluo dire CI SAREMO.