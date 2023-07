INVIATO CITTADINO 50 anni Gold di Umbria Jazz

Evento perfettamente organizzato dall’Associazione Porta Eburnea di Giancarlo Barboni e Manuela Mignini. Mentre scorrono le belle foto di Gianluca Mencacci che ha effigiato momenti, ordinari e straordinari, della Kermesse del jazz.

Quando intervistato e intervistatore si scambiano i ruoli. Con l’impagabile Pagnotta è normale amministrazione. Perché si lancia senza rete e spiazza tutti.

Tanto che lo dice apertis verbis all’amico Marco: “Adesso le domande le faccio io a te”

Non si può cominciare senza nominare il mitico Adriano Mazzoletti, da poco scomparso, compagno dei prodromi del jazz, perugino e internazionale.

Né si dimentica Giuseppe Agozzino, inesausto promotore di attività artistico culturali: “Entravamo dallo stesso portone”, ricorda Carlo.

Poi la vicenda dei saccopelisti che ingombravano strade e piazze. Raccontati in una prospettiva politico-storico-antropologica. “Appuntamento a Perugia per far casino, dopo il Parco Lambro. Non gli interessava niente della musica”.

E si rilancia la storia di quando Pagnotta prese a cazzotti in testa Cavallo Pazzo (Mario Appignani, disturbatore di professione) che voleva salire sul palco dei musicisti e guastare la festa. Carlo gliele suonò e fioccò pure qualche denuncia. Ma si disse, e si scrisse, che aveva tutto il diritto di difendere la sua creatura.

Quante scemenze sparate da quei perdigiorno. Basti ricordare i fischi a Chet Baker che tutto era… meno che organico al potere.

E poi le cretinate su Count Basie, accusato di vestire i panni di agente della Cia e bloccato coi suoi.

Il mitico 1976 con George Coleman, Art Blakey e Dizzy Gillespie (a breve un libro fotografico di Carlo Bianconi con una mia prefazione, proprio sul 1976, ndr).

Tempi epici con Charlie Mingus al top, nel 1974.

Fra i superstiti, un applauso a Giovanni Tommaso, presente in sala a ricordare tempi epici e grandi palcoscenici.

Ma anche gli scandali servirono a propagare UJ. Era il 1982, anno della grande ripresa, quando Roberto d’Agostino scrisse di UJ a tutta pagina su Panorama.

“Lo strano – ricorda Pagnotta – è che anche i giornali di sinistra ci davano contro”. E nomina espressioni intrise di razzismo: “Orchestra bianco-nera – ride – e non era la Iuve!”.

Aneddoti, come quello del tipo che tutte le sere lo accompagnava in albergo e gli chiedeva: “Ma come fai a dormire sul letto?”. E Carlo: “Spiegami come fai tu, a dormire per terra!”.

UJ e contaminazioni. Memorabile l’abbinata Sting/Gil Evans, che fece scuola.

San Francesco al Prato… con qualche attuale polemichetta.

Venendo all’oggi: il brand funziona. Malgrado i cambiamenti, le star che non ci sono più, il ricorso alle figure del pop che col jazz non hanno molto a che vedere.

“Come sarà il Festival nei prossimi anni?”. “E se venisse Steve Wonder?”. Domande alle quali Carlino risponde senza esitazioni. Perché è uno che non si arrende mai.

Ribadisce il valore di UJ come talent scout ricordando che Paolo Occhiuto coniò la definizione di “3 festival”, abbondantemente ripresa perché sacrosanta.

Poi la domandina finto-ingenua e velenosetta: “Ma UJ è una partecipata della Regione?”.

E “Si sta pensando a una successione?”. Carlo finirà i novanta in agosto e celia: “Reggo fino a 92”.

Infine, super stoccata: “Perché hai ceduto il brand alla Regione?”.

“Perché so’ stato n cojone!”. Sinceritas perusina.