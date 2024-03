INVIATO CITTADINO 19 marzo, san Giuseppe falegname. CAOS allo Studium perusinum

Posa della prima pietra al Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia (Via Goffredo Duranti, 93, Perugia). Una struttura volta ad ospitare la sede del Laboratorio Internazionale CAOS.

Motivo di orgoglio per lo Studium e per la città d’Euliste.

Alle ore 10.30, nell'area di cantiere, si celebrerà dunque un momento di alta caratura simbolica.

Subito dopo, nell’Aula magna del Polo di Ingegneria UniPg, saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Maurizio Oliviero. Per la politica locale, Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria e Andrea Romizi, Sindaco di Perugia. Presenti Antonio Zoccoli, Presidente INFN e Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.

A chiudere la mattinata tre relazioni: Marco Pallavicini, Vicepresidente INFN, illustrerà la candidatura italiana per Einstein Telescope; Michele Punturo, INFN-Perugia, spiegherà aspetti peculiari della scienza di ET e il progetto ETIC.

Quanto alla presentazione del Laboratorio Internazionale CAOS, se ne occuperà Helios Vocca, Università degli Studi di Perugia.

Si tratta di un passo importante che prelude ad altri significativi sviluppi e applicazioni, come l’Einstein Telescope (ET): il rivelatore di 3.a generazione per le onde gravitazionali.

È da rilevare inoltre che il progetto ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), coordinato dalla sezione di Perugia dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e finanziato nell’ambito del PNRR (IR000004, M4C2, avviso 3.1 Infrastrutture di Ricerca) supporta la candidatura dell’Italia ad ospitare ET nell’area di Sos Enattos (Nuoro) e la rete di laboratori che stanno sviluppando le tecnologie abilitanti necessarie per realizzare ET.

Non senza ricordare la circostanza che CAOS è, appunto, una delle principali infrastrutture del progetto.