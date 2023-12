INVIATO CITTADINI Scritte professano aperto appoggio alla causa palestinese

Sono comparse in vari punti della città

In via XX Settembre e, la più deprecabile, in via Fonti Coperte.

Oltre all’ormai classico Palestina libera (che potrebbe essere anche non recente), quella legata all’attuale situazione di conflitto: Sionismo terrorismo, vergata in nero su di un muro perimetrale.

In via Fonti Coperte si tocca l’acme della stupidità. La scritta recita infatti: Se Giulia era palestinese, non se la filava nessuno.

Mi esimo dall’esprimere giudizi che lascio volentieri al lettore.

Vero è che il dolore umano è universale e deve toccarci, qualunque sia la vittima.

Ma tirare in causa Giulia Cecchettin, in un momento di dolore come l’attuale, pare decisamente incongruo.