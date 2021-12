INVIATO CITTADINO Perugia, a San Matteo degli Armeni più di una mostra sul calcio

San Matteo degli Armeni. Non solo una mostra sul calcio, ma un campionario di cimeli da record. Pezzi da Guinness dei primati. Vedere per credere.

Prima reliquia degna di considerazione: il più grande francobollo mai edito al mondo. Si tratta di un esemplare filatelico, stampato in Nigeria, in omaggio al campionato FIFA coppa del Mondo 2014.

A fare da pendant al mostruoso francobollo, il più piccolo calcio-balilla, realizzato in metallo (ricordo, incidentalmente, che la definizione in lingua perugina è quello di Bizzòzz(e)ro, in omaggio al cognome Bizzozzeri del distributore che lo lanciò, nel secondo dopoguerra, fra i travertini della Vetusta).

In una bacheca, un pallone storico in cuoio, anni 70, e un attrezzo ludico più unico che raro: il calcio di rigore giocato 1 a 1.

A terra, incassati nel percorso a pavimento, ben 11 libri (11 come la formazione della squadra) di autori stranieri che scrivono sul calcio.

Oltre alla letteratura “alta”, fumetti come il Topolino calcistico: il commissario Basettoni che calcia è strepitoso. E anche quaderni scolastici che spiegano regole, primati, aspetti noti e meno noti del mondo del calcio.

Inoltre, spilline anni 30 con le foto della formazione delle squadre italiane al completo, distribuita su due facce.

Rarissime foto amatoriali scattate da Adriano Piazzoli completano la sfilata delle glorie pedatorie perugine relativa alla promozione in serie A.

Riviste e ingrandimenti raccontano la tragedia del Torino a Superga. Ci fa da guida il bibliotecario Gabriele De Veris che spiega pazientemente allo sbalordito Inviato Cittadino cimeli, primati, prototipi, fenomeni.

Resta da aggiungere che i materiali di questa piccola-grande mostra provengono dalle collezioni Piazzoli e dai fornitissimi magazzini del Museo del Giocattolo di Luciano Zeetti.

Insomma: un’esposizione tutta da vedere. A integrazione di quella in Augusta. Per rimanere a bocca aperta. E, se non si ha di meglio da fare, si può brindare con una bottiglia che porta all’esterno l’immagine del Perugia di serie A.

La gallery fornisce un’idea delle mirabilia in mostra a San Matteo.