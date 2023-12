La letteratura fuori dagli schemi ha una nuova casa editrice: déclic di Carlo Sperduti

Per la sua casa editrice, nata a inizio anno e che domani, sabato 2 dicembre, debutterà in società al T-Trane di Perugia, Carlo Sperduti ha scelto come nome “déclic”, termine francese che indica una reazione, un qualcosa che è scattato nella mente, un’improvvisa soluzione, forse un’epifania.

Sperduti, come quasi tutti gli esseri umani, contiene moltitudini. È uno scrittore, un libraio e naturalmente un editore. L’idea di creare la propria casa editrice aleggiava in lui da molti anni, sei o forse sette, ma negli ultimi due ha iniziato a renderla concreta: “Avevo un patto con me stesso - sottolinea l'editore - avrei dovuto fondare la casa editrice prima dei miei 40 anni, che compirò nel 2024”.

L’ambizione di déclic, oltre a quella di nascere prima del quarantesimo compleanno del suo ideatore, è offrire al pubblico una letteratura diversa da quella che si trova comunemente sul mercato. Spiega Sperduti: “A me interessano libri che abbiamo a che fare con il mezzo del linguaggio, prima di tutto con la scrittura solo dopo le tematiche. Le scritture ibride sono per me quelle più interessanti e privilegerò le opere che devieranno dai solchi già tracciati”.

Dal blog di Sperduti “multiperso” si è formata una squadra, di autrici, autori e collaboratori con i quali l’editore ha ritenuto opportuno continuare a lavorare. Difatti la prima uscita della nuova casa editrice è proprio l’antologia “l’ordine sostituito” che raccoglie 28 testi di 28 scrittori e scrittrici del blog, ognuno con il proprio stile e tutti di diverse generazioni: “Con questo libro voglio dare l’idea dell’intero progetto privo di ogni sostrato culturale” spiega Sperduti.

Il catalogo attuale di déclic comprende già otto titoli e tutti i libri hanno in comune una scrittura sperimentale, ibrida e deviante, che mette in discussione le convenzioni linguistiche e narrative.

Il secondo volume, già pronto per essere letto e sfogliato è “spuntisunti” di Massimo Gerardo Carrese, di professione fantasiologo. Brevi narrazioni su avvenimenti della sua vita in chiave umoristica e volutamente sgrammaticata.

Resli Tale è la curatrice del progetto grafico che ha portato avanti un lavoro concettuale dove ogni copertina ha il suo specifico font ed è priva del titolo e del nome dell’autrice o autore. Come ha evidenziato Sperduti: “la copertina è pensata come un immagine a se”.

Sperduti ha deciso perciò di lanciare la sua casa editrice proprio alla fine del 2023, perché si sa che il tempo stringe e che il prossimo anno dovrà affrontare la crisi dei quaranta, non a caso il primo anno di programmazione di déclic è pronto e sta già lavorando a quello del 2025.