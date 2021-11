INVIATO CITTADINO Perugia, col ragnetto sulle Logge per ‘trucco e parrucco’

Col ragnetto sulle Logge per ‘trucco e parrucco’. All’opera i restauratori della spoletina Coo.Be.C. per rifare il look alle Logge di Braccio di piazza Grande. Si valgono di un cestello telescopico alla sommità di un attrezzo ad alta specializzazione.

Un lavoro di finitura. Per stuccare le connessioni fra i travertini. Ma anche per omogeneizzare i colori che vanno dal candido, al bianco sporco, al giallino.

Un lavoro di fino che ha lo scopo di abbellire, ma anche conservare una facies a futura memoria.

Assistiamo al lavoro con l’archeologo Paolo Braconi, di ritorno da una missione di scavi e formazione all’estero. Riflettiamo, insieme a un restauratore, sullo stato delle parti interne delle Logge. Certo che quel giallino è decisamente brutto. Ci sarebbe da mettere mano per omologarlo al bianco di altre campiture dell’acropoli. Come quella che si trova all’inizio di via dei Priori.

Già che ci siamo, spunta anche qualche riflessione sul livello della piazza. Paolo Braconi sostiene che, a suo avviso, il livello della piazza sia stato abbassato di almeno un paio di metri. Lo documenterebbe il livello della porticina del morto in zona Cesarino. Come sarebbe anche il caso di riflettere sul fatto che il livello originario più alto potrebbe aver osteggiato il flusso dell’acqua proveniente da Monte Pacciano. Creando qualche grattacapo al solerte Fra’ Bevignate. Ipotesi? Certamente, ma di sicuro interesse.

Intanto prendiamo per buono questo intervento sulla facciata delle Logge che fa il paio col ripristino dell’intera “isola” della cattedrale. Argomento su quale avremo modo di tornare.