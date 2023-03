Nuove intitolazioni: il Comune di Perugia rende omaggio a Marie Curie, Alda Merini e Angela Gotelli

Perugia rende omaggio a Marie Curie, Alda Merini e Angela Gotelli. Cerimonia di intitolazione di due vie e una piazza al complesso “Le corti perugine”, l'ex tabacchificio di via Cortonese.

"Abbiamo scelto di dedicare questi tre spazi ad altrettante donne, peraltro non legate tra loro, perché hanno rivestito un ruolo importante nella storia ed è quindi giusto che ottengano i doverosi riconoscimenti - sottolinea l’assessore ai servizi civici Edi Cicchi - Finora nella toponomastica è stato colpevolmente lasciato poco spazio all’universo femminile ed è quindi doveroso recuperare il tempo perduto accogliendo, peraltro, un invito di Anci nazionale".

Ad Alda Merini "è stata dedicata la piazza centrale delle Corti perugine per onorare in qualche modo il suo spirito libero e aperto". "E’ stata una donna che, nonostante la vita travagliata e difficile, è stata in grado di lasciare un segno profondo nella nostra cultura", dice l'assessore.

Di Angela Gotelli l’assessore ha ricordato "il percorso politico che la portò a far parte della Costituente valorizzando i valori in cui credeva fermamente, l’Italia e la democrazia".

Infine Marie Curie, "per due volte premio Nobel grazie ai suoi preziosi studi nel campo della fisica e della chimica". "E’ stata una donna che ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo della scienza consentendo di raggiungere traguardi in precedenza impensabili".