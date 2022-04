Nuove intitolazioni a Perugia, ecco 'Passaggio Suburbia'

Nuove intitolazioni a Perugia, in memoria dello storico locale della città. La scalinata del piazzale lungo Via Bixio, attualmente destinato a parcheggio di pertinenza per attività ed abitazioni circostanti, e collegato attraverso una scala alla sottostante Via Manzoni diventa ufficialmente 'Passaggio Suburbia'. La commissione toponomastica del Comune di Perugia ha accolto la richiesta del consigliere comunale Fabrizio Croce.

Il Suburbia, scrive il Comune di Perugia, "nacque il 31 dicembre del 1981 presso la sede dell’ex-Cinema Fiammetta di proprietà della Famiglia Pascoletti, esattamente lungo un vialetto di connessione tra le Vie Bixio (al civico 73) e Manzoni. Inaugurato ufficialmente a Capodanno del 1981, vide per sei anni molti giovani della zona frequentarlo tutti i sabato sera per ascoltare musica proveniente dall’Inghilterra. Un ex-cinema che rimase attivo come locale per poco tempo, ma che fu comunque capace di lasciare un segno indelebile nella cultura della città e una lunga lista di ricordi ancora oggi vividi".

Il locale, prosegue il Comune di Perugia, "gestito allora da una associazione costituita da giovani perugini di varia età, studenti o lavoratori, molti presenti oggi, tra cui l’allora presidente Fabrizio Salvanti, Fabrizio e Augusto Croce, i dj e musicisti tra cui Vincenzo Viceversa, Federico Menichelli e coloro che all’epoca frequentavano il locale tra cui Maria Luisa Martella, Anna Schippa, Renzo Patumi, Virgilio Ambroglini che ne avevano la stessa visone e sensibilità, si sono ritrovati uniti ancora una volta nello stesso luogo ricordando simpatici aneddoti, amici scomparsi, gruppi musicali che hanno fatto la storia della musica, cosi come gli eventi che si sono succeduti alla chiusura del Suburbia nel 1986, tra i quali Rockin’Umbria del compianto Sergio Piazzoli".

Il Suburbia, evidenzia Palazzo dei Priori, "rappresentò uno dei primi esempi nel suo genere a livello nazionale in grado di confrontarsi con modelli e tendenze a livello internazionale. Questo spazio sorto al centro della frazione di Ponte San Giovanni, e che nel nome evocava l’antica denominazione latina dei sobborghi, divenne per alcuni anni il fulcro di una produzione di idee, esperienze, iniziative che contribuirono a fare della nostra città un faro per la cultura giovanile nel nostro paese e si concretizzarono negli anni successivi in attività, progetti, professionalità che hanno lasciato il segno ed ancora oggi sono operative nella nostra città (in ambito di arte, cultura, design, imprenditoria varia)". E ancora: "Calcarono il palco del Suburbia artisti internazionali, come Nico (ben nota al grande pubblico per la collaborazione con i Velvet Underground), Artery, Patrick Fitzgerald, Green on Red, Opposition, Flowerpot men, Living in Texas, Microdisney, Playn Jayn, March Violets, Red Lorry Yellow Lorry, Doctor & The Medics, Comsat Angels, Giant Sand, Minimal Compact, Alex Chilton, Jonathan Richman, ma anche band come Alien Sex Fiend, Christian Death, Three Johns, Death in June e Replacements".