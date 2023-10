Lavori alla ripa di Pretola, dal 4 al 22 dicembre strada chiusa al traffico per l'intervento in parete

Lavori dopo la frana di Pretola, prosegue l'intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico della ripa, finanziato per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica) sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico).

Questi gli aggiornamenti sulle fasi di avanzamento dell’intervento e le conseguenti previsioni per la gestione della viabilità.

Dal 5 novembre al 3 dicembre la strada Ponte Valleceppi–Pretola resterà aperta a senso unico alternato regolato con impianto semaforico (viene quindi modificata la precedente previsione di chiusura della strada dal 6 novembre al 26).

Dal 4 dicembre al 22 dicembre, per l’esecuzione delle opere di fondazione del muro paramassi e il disgaggio in parete, sarà necessario chiudere la strada.

Dal 23 dicembre al 14 gennaio 2024 la strada Ponte Valleceppi–Pretola sarà riaperta a senso unico alternato regolato con impianto semaforico.

Saranno tempestivamente comunicate eventuali variazioni.