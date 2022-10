"Vi racconto il mestiere dell’attore". Intervista di Donato Loscalzo all’attore Giulio Scarpati

Evento alla Vaccara. Vi racconto il mestiere dell’attore. Interessante intervista di Donato Loscalzo all’attore Giulio Scarpati. Iniziativa a cura dell’Associazione Clizia di Anna Maria Romano. Saluto di accoglienza dell’Assessore Leonardo Varasano che ricorda gli esordi precocissimi (12 anni) dell’ospite e si sofferma sulla valenza educativa del teatro, ritenuto essenziale in un corretto processo di formazione. Parole che il noto attore recepisce con stupita ammirazione rilevando un livello intellettuale che non è comune intercettare in quanti sono preposti alla gestione della cultura. Parole accolte con fiero assenso dal pubblico.

Segue la consegna di una targa che l’attore accetta con emozione e gratitudine. Scarpati riprende il filo di Varasano evidenziando come l’educazione alla fruizione del messaggio teatrale comporti una conoscenza e una riflessione su se stessi, aiutandoci a recuperare emozioni e sentimenti. Poi il resoconto di esperienze professionali, con domande puntuali dell’intervistatore. Riflessioni sul teatro oggi e sulla sua natura di rito laico della comunità in una dimensione socio-culturale. Teatro, come arte e letteratura, motori di visione profetica sullo sviluppo del presente. Teatro tout court, compreso quello cosiddetto “comico”.

Scarpati riferisce anche esperienze umane e professionali maturate a Perugia, con produzioni dello Stabile dell’Umbria, ma anche come ospite. Ultima sua performance, “Un giornata particolare” in cui vestì i panni che, al cinema, erano stati indossati da Marcello Mastroianni.

BATTUTONA: Il noto grecista e storico dell’antichità propone una battuta autoironica. “Loscalzo che intervista Scarpati, un simpatico ossimoro”. È proprio vero che, quando il capriccio onomastico e l’intelligenza arguta si mettono insieme, ne escono battute che la realtà ci offre su un vassoio d’argento.