Nuova illuminazione e videosorveglianza, tutti gli interventi dal parco della Pescaia a piazza del Bacio

Saranno inaugurati domani, giovedì 19 novembre, gli interventi di riqualificazione dal parco della Pescaia a piazza del Bacio. Sarà il sindaco Romizi, insieme gli assessori ai Lavori pubblici Otello Numerini e all’Urbanistica Margherita Scoccia, insieme ai tecnici del comune, ad effettuare un sopralluogo nell’area che avrà inizio alle 16.30 inizio al parco della Pescaia.

Ed è in questa area verde che è stato realizzato un nuovo viale di accesso, ampliata l’area cani e realizzata una nuova area giochi per bambini (oltre a diversi interventi di manutenzione). In piazza del Bacio è stata realizzata la nuova pista da Skate e riqualificata l’area verde esistente, come previsto dal bando Periferie.

Altri interventi hanno riguardato il miglioramento e l’ampliamento delle reti di pubblica illuminazione e di videosorveglianza di tutta l’area oggetto del bando, da via Settevalli a via XX Settembre. Con la nuova illuminazione di piazza Nuova e piazza del Bacio (completata anche dal sottopasso del Broletto e dalla passerella pedonale verso Case Bruciate) sono state rese più evidenti opere come il muro a Gramsci di Colombo Manuelli e l’opera scultorea in metallo “Luisa” di Bruno Ceccobelli. Riqualificate anche la fontana in piazza Vittorio Veneto, quella di Aldo Rossi e la fontana delle Fonti di Veggio grazie ad alcuni interventi di illuminazione, di restauro conservativo ed adeguamento normativo agli impianti idraulici.