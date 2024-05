Internazionali d'Italia, la rinascita del tennista perugino Passaro: storia di un atleta di talento che non molla mai

Chi capisce veramente di tennis e non corre dietro alle mode, ai grandi nomi e a quelli pompati dai super-sponsor, da almeno due anni quando parla della rinascita del tennis italiano - lasciando da parte il Predestinato Sinner e il puro talento di Musetti che anche quando perde incanta - elogia Berrettini il martello, Sonego il guerriero, Arnaldi il soldatino senza paura, Cobolli tutta coraggio e umiltà, Darderi il sorprendente (più argentino che italiano) e Vavassori, l'ultimo romantico che gioca a rete alternando singolo e doppio (dove è tra i migliori al mondo). E nella lista ci mette anche un altro nome (con mio modesto avallo): il 23enne perugino Francesco Passaro, il campioncino umbro che avrebbe tutto ma proprio tutto per arrivare ai livelli del mitico concittadino Cancellotti (numeri 21 al mondo nel 1985). Ma come è possibile affermare tutto ciò (dirà qualche nostro lettore amante del tennis)? In effetti Passaro ormai è scivolato oltre la 250esima posizione, dopo che due anni fa aveva sfiorato l'ingresso nei 100. Non ha dato segnali di risveglio da tempo. Ha perso partite vinte in maniera incredibile.

Ha sparato più palle fuori che sulle righe. E' vero, tutto vero. Ma quando la crisi incombe bisogna arrivare a toccare il fondo e scavare in uno sport individuale e che viene definito il gioco del diavolo, dove molti campioni addirittura cadono in depressione e non si riprendono più. Dove basta un infortunio per finire fuori dal giro perché tornare, con la competizione attuale, è difficile. Ma Passaro anche quando scendeva in classifica faceva sempre vedere quel qualcosa di più rispetto agli altri: un servizio che fa la differenza, per non essendo da bombardiere, la capacità di voler imporre sempre il gioco e non subirlo anche a costo di sbagliare, la convinzione che per arrivare in alto bisogna rischiare sempre e tutto. Insomma o tutto (campione) o niente (flop e ritiro) ma mai un mestierante della racchetta che gira il mondo accontentarsi di fare un po' di soldi e aspettando, e alla fine arriva, quel paio di annate buone dove magari vinci anche qualche torneo Atp e qualche turno nei grandi tornei dello Slam. Detto questo si cancella in automatico quel pregiudizio su Passaro: scarsa capacità di tenuta caratteriale, scarsa capacità di gestire una partita. Che nel mondo del tennis è il peggior dei giudizi.

No, che piaccia o non piaccia, Passaro e il suo gioco sono destinati a sfondare o all'oblio, per volontà dello stesso atleta perugino che è rimasto fedele a se stesso anche nel momento peggiore della sua carriera. Oggi sul campo degli Internazionali d'Italia, primo incontro in tabellone per accedere al tabellone di un Master 1000 (il terzo torneo più importante in Europa), il nostro Francesco contro ogni pronostico ha battuto la testa di serie 26, il croato Duje dopo tre ore di battaglia con tanto di pausa per via di una leggera pioggia. Ha vinto conquistandosi l'onore di giocare gli Internazionali dove sono di diritto solo i migliori 60-70 giocatori al mondo. E pur essendo il giocatore con la classifica più bassa è riuscito a emergere dal limbo delle qualificazioni. E ovviamente ha vinto contro-pronostico a modo suo, ovvero in maniera un po' folle e certamente spettacolare. Ha vinto il primo set mentre il secondo è scivolato lontano da lui dopo un tie break. E il terzo e decisivo set è stato tutto suo nel bene e nel male e dove ha dimostrato il talento, la follia ma anche la coerenza di un ragazzo che vuole arrivare più in alto possibile e non accontentarsi. Francesco giocando da Dio va sul 5 a 0. Insomma è fatta. No, assolutamente. Passaro continua a giocare a mille ma le palle vanno fuori di poco, ma fuori. L'avversario riprende coraggio è si riporta sotto. Dal 5 a 0 al 5-6.

E' finità? No perchè nel momento peggiore i colpi potenti e talentuosi di Passaro a cui non aveva rinunciato, ritrovano la giusta direzione facendo punti importanti ritornando ad essere micidiali nel nuovo e decisivo tie break - giocato dopo una pausa per pioggia- dove Francesco si trova sotto di 2-0 ma tutto si capovolge di nuovo: perchè il servizio funziona e il coraggio spinge ad osare soprattutto facendo molto male all'avversario con il dritto. E alla fine Passaro vince e si prende per la seconda volta in carriera il tabellone principale degli internazionali. Una vittoria che vale punti importanti (per risalire in classifica) in classifica e un buon gruzzolo (sui 30mila euro). Ma a Passaro questo conta poco, vuole solo giocare. Ma lui non è come gli altri che sperano nei primi turni di affrontare giocatori abbordabili o almeno non teste di serie. Lui vuole tutto o niente e infatti così ha detto: "Mi piacerebbe essere sorteggiato come qualificato per giocare contro il migliore: Rafa Nadal". E invece affronterà il più abbordabile - l'impresa non è impossibile - Arthur Rinderknech O tutto o niente. Insomma un atleta di talento con quella venatura di follia agonistica tipica dei grandi giocatori italiani, Panatta in primis.