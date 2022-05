Internazionali di tennis di Perugia, come cambia la viabilità: divieti e provvedimenti

Tornano gli internazionali di tennis a Perugia e cambiano le regole per la circolazione e la sosta nella zona di Borgo XX Giugno.

Il Comune di Perugia ha adottato i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva Internazionali di Tennis Città di Perugia dal 3 al 12 giugno.

Viene istituito il senso unico di marcia in via Bonfigli, nel tratto compreso tra via San Costanzo e via San Girolamo (secondo questo senso di marcia);

Dalle ore 12 alle ore 24 vige il divieto di sosta con rimozione in Borgo XX Giugno, sul lato sinistro del senso unico di marcia, nel tratto compreso fra via Madonna di Braccio e l’arco di San Costanzo.

Sono autorizzati alla sosta i veicoli dei partecipanti alla manifestazione muniti di specifico contrassegno.