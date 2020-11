La California West Coast Ipa di Mastri Birrai Umbri vince la Medaglia d’Oro all’International Beer Challenge

La California West Coast IPA di Mastri Birrai Umbri, 100% italiana, conquista la medaglia d’oro dell’International Beer Challenge (IBC). Un altro riconoscimento a livello internazionale per l’azienda brassicola della famiglia Farchioni - con sede in Umbria, a Gualdo Cattaneo - che si ispira alla valorizzazione della filiera agricola italiana. Le birre dell’azienda umbra fanno largo uso di materie prime locali spesso autoprodotte e autotrasformate, come nel caso dell’orzo maltato presso MIA, Malteria Italiana Artigianale, l’impianto di ultima generazione annesso al birrificio.

“Siamo particolarmente lieti di questo riconoscimento perché l’International Beer Challenge è uno dei concorsi più prestigiosi al mondo. L’IBC ha valutato più di 500 birre provenienti da 30 paesi di tutto il mondo. In gara c’erano nazioni dalla lunga tradizione brassicola come Regno Unito, Germania, Belgio e Stati Uniti. Ma anche paesi emergenti come Cile, Bielorussia, Myanmar e Corea del Sud”. A parlare è Marco Farchioni, manager dell’azienda. “Insomma, la concorrenza era importante ma l’Italia è stata ben rappresentata. Ne siamo orgogliosi”, aggiunge Farchioni.

“Il premio alla nostra California West Coast Ipa, una birra realizzata con prodotti italiani al 100%, ci fa sentire ambasciatori non solo del nostro territorio umbro, ma dell’Italia intera”, dichiara Marco Farchioni. “Abbiamo dato il nostro contributo nel dimostrare che la birra artigianale italiana, e in particolare quella da filiera agricola, sta facendo passi da gigante”. E aggiunge: “Grazie all’utilizzo dei magnifici frutti delle nostre terre e alla perizia e sensibilità dei nostri tecnici - come il nostro head brewer Michele Sensidoni - i birrifici artigianali italiani possono ormai, sempre e ovunque, competere alla pari con aziende internazionali di più antica tradizione. E il prossimo anno provvederemo a essere protagonisti anche nella nuova categoria No/Low Acohol Beer presentando la nostra Ipo Super Ipa, un prodotto sempre a filiera corta a bassissimo contenuto alcolico (sotto 1,2°) ma dai contenuti organolettici e nutrizionali di altissimo valore”.