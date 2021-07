Intellettuali in apprensione. Wikipedia sta cancellando voci di personaggi perugini di rilievo. Fra gli altri Averardo Montesperelli, celebre professore perugino iscritto all'Albo d'oro scomparso da vent'anni alla cui memoria l’Inviato Cittadino propose di intitolare una strada della sua Perugia.

Lancia il grido d’allarme Luigi Maria Reale, studioso appartato e profondo di Jacopone e della Bonacci Brunamonti, dei poeti Notari del Trecento ed esperto di storia e letteratura.Scrive all’Inviato Cittadino: “La versione italiana di Wikipedia ha preso una brutta piega; revisori anonimi cancellano a tappeto voci importanti giustificando la cancellazione come "voce di rilevanza non enciclopedica" e "localismo"”.

Ma cosa significa Localismo? Che un intellettuale, nato e cresciuto in provincia, non costituisca una figura di rilievo? Cancelleremo Binni e Capitini, Burri e Sandro Penna? Tanto per citarne qualcuno.

Scrive, in un post Luigi: “Oggi (martedì 6 luglio 2021) Wikipedia ha cancellato le voci di Averardo Montesperelli e Orlando Spigarelli. Non dico adesso di altre. Mi limito per ora a Montesperelli. Quando è stata aperta la procedura di cancellazione, mi sono opposto ricordando che Averardo Montesperelli ha partecipato attivamente alla Resistenza come membro del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) per la provincia di Perugia; ha fondato con Aldo Capitini e diretto la Sezione perugina dell'Istituto di Studi Filosofici; ha presieduto il Comitato di Perugia dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; ha rappresentato l'Italia in una commissione culturale del Consiglio d'Europa a Strasburgo nel 1967. Per me questo basta a dargli rilievo assoluto: antifascista partigiano, membro del CLN, collaboratore di Aldo Capitini, rappresentante dell'Italia al Consiglio d'Europa. I revisori anonimi di Wikipedia lo hanno invece qualificato "un personaggio locale che non incontra alcun requisito di enciclopedicità". Non dovrei essere indignato? Invece lo sono, eccome. E prometto di non cedere”.

Aggiunge Luigi: “L'affronto a Montesperelli è grave. Ieri hanno cancellato anche la voce di Orlando Spigarelli (anche per lui ho chiesto ad Anna Buoninsegni se si può divulgare e fare qualcosa) e proposto la cancellazione di quella di Ilde Arcelli”. Già, la fondatrice del Merendacolo, fucina e cenacolo di poeti locali, ma grandi, quando non grandissimi? C’è bisogno di dire altro?

Questo assurdo andazzo deve finire. Occorre una levata di scudi, una protesta a voce alta. Che si muovano la politica, il mondo accademico, le Associazioni.