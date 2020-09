Città più pulita grazie a portieri di quartiere e Gesenu, nuovi contenitori per i rifiuti: ecco dove

Più attenzione alla città grazie alla collaborazione stretta tra cittadini, portieri di quartiere e Gesenu. Settembre è il mese dedicato a “Regeneration in Green e in via del Macello, via Settevalli e via Martiri dei Lager sono stati installati cinque nuovi contenitori per rifiuti. Ma non solo. Con la partecipazione di molti abitanti del quartiere, grazie anche ai kit messi a disposizione da Gesenu, è partita l'opera di pulizia e sistemazione del verde di via del Macello e zona Bellocchio. La cooperativa Bi Labor ha proseguito i lavori.

Gli operatori di Gesenu, in aggiunta al servizio ordinario, sono quotidianamente passati a ritirare spazzatura e rifiuti dopo l'azione di sistemazione e manutenzione del verde. La collaborazione coi residenti locali potrà proseguire, lavorando anche grazie alle segnalazioni, in sinergia con l'operato dei Portieri di Quartiere.

Il progetto “Regeneration in green” che rientra nell’iniziativa “Regeneration Center”, è stato realizzato in collaborazione con il Centro Servizi Giovani (gruppo di giovani “Piccioni Radioattivi”), il Centro Sportivo Italiano, Bi Labor, i Soci Coop Centro Italia, Gesenu, Movimento dello Sconforto Generale, Le Riclamiche, la web radio Nuvole & Passeggeri e la Polisportiva Madonna Alta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, dopo la realizzazione dei primi eventi del mese di settembre, sono in programma altri appuntamenti: “Paint Street” il 19 settembre e “Il Quartiere fa Sport” il 26 settembre, “Regeneration Together” per la pulizia cittadina, la “Camminata di Pulizia del Quartiere” mercoledì 23 settembre. Attivo per tutto il mese di settembre anche lo spazio “Cantieri Creativi”.