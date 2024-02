Inps cerca una nuova sede a Perugia: l'avviso per comprare un immobile

Inps cerca un immobile da compare a Perugia "da destinarsi a sede". L'ente previdenziale ha diramato un avviso con "l’avvio di un’indagine di mercato finalizzata a individuare un immobile da acquistare nel territorio del Comune di Perugia".

Come spiega una nota "si tratta di un invito esplorativo diretto a soggetti privati, enti e amministrazioni pubbliche. L’Immobile in oggetto, destinato all’uso di Ufficio Pubblico, dovrà essere conforme alle normative in materia di sicurezza". E ancora: "L’immobile, già esistente, dovrà essere collocato nel territorio del Comune di Perugia, in un’area facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico e, preferibilmente, in posizione centrale e prossimo ad aree di parcheggio pubbliche e/o private".

La nota spiega anche che "le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tassativamente entro le 12 del 5 marzo 2024. Per tutti gli approfondimenti, è possibile consultare l’Avviso di ricerca pubblicato sul sito, Sezione Avvisi, Bandi e fatturazione/Gare/Ricerca di immobili".