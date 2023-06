Servizio Civile Universale, inizia il nuovo viaggio dei giovani all’interno delle cooperative umbre

La giornata di oggi, mercoledì 28 giugno, rappresenta un momento importante per le decine di ragazze e ragazzi del Servizio Civile Universale, inseriti nei progetti di Confcooperative Umbria. Un giorno per loro rappresentativo di quello che sarà un anno ricco di nuove esperienze di vita e di periodi formativi utili per il futuro lavorativo che si troveranno ad affrontare.

Il percorso che hanno scelto di intraprendere, fra i tanti proposti dal servizio civile, è quello delle cooperative umbre rappresentate dalla Confcooperative Umbria che oggi, con una piccola cerimonia, ha dato il benvenuto a questi giovani e consegnato loro le principali “regole di ingaggio” previste per il Servizio Civile Universale, da applicare nelle rispettive attività che verranno svolte all’interno delle singole cooperative.

Non sono mancati i saluti istituzionali di Carlo di Somma, Presidente di Confcooperative Umbria, che ha augurato ai presenti un anno intenso e positivo di servizio nello spirito della cooperazione. Presente anche Edi Cicchi, Assessore al Welfare del Comune di Perugia e Coordinatrice Nazionale del Tavolo Welfare di ANCI: “Auguro a tutti voi di vivere un anno ricco di significato comprendendo l’alto valore dell’esperienza del Servizio Civile Universale e acquisendo la consapevolezza che rappresentate una grande risorsa, capace di portare energia giovane all’interno delle cooperative”.

Durante l’incontro i volontari del servizio civile hanno assistito alla proiezione del Docufilm “Tutto quello che sarà”, prodotto dalla Cooperativa Utopia 2000 che ha sede a Bevagna. Il presidente della cooperativa Massimiliano Porcelli è intervenuto per raccontare ai giovani il senso di questo viaggio nelle realtà promosse dal Terzo Settore in Italia e portato con successo sul grande schermo.