Infrastrutture, piano da cinque miliardi per la rete ferroviaria dell'Umbria. Salvini: "Media Etruria, la decisione è solo una questione tecnica"

Un piano da cinque miliardi per superare l'isolamento. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, inaugurando il cantiere di Rfi per la tratta ferroviaria Perugia Ponte San Giovanni – Terni della ex Fcu.“L’Umbria è una terra straordinaria che, però, per qualcuno a Roma negli anni passati, era troppo piccolina per avere gli investimenti necessari. Solo sulla rete ferroviaria noi abbiamo un piano di investimenti di 5 miliardi per l’Umbria per i prossimi anni”. “Questo di oggi non è una promessa, ma l’avvio di un cantiere che entro il 2026 riporterà in funzione la storica linea Ferrovia centrale umbra. Il che significa studenti, pendolari, imprenditori, significa turisti” ha aggiunto, evidenziando che il progetto “fa parte di un disegno che io ho ben chiaro per l’Umbria: il primo finanziamento per il “nodo” di Perugia, il ritorno in funzione importante dell’aeroporto, la Orte-Falconara, il sistema stradale che riporta l’Umbria al centro. Piano piano vedrete che l’Umbria sarà sempre più collegata”.

E sulla fermata Media Etruria dell'Alta velocità: "Non so quali erano i criteri di scelta di altri ministri. Ho chiesto ai tecnici di portarmi dei dati sui quali fare delle scelte. Non posso fare una fermata dell’Alta velocità ogni dieci chilometri sennò finisce di essere Alta velocità, quindi la questione tra Umbria e Toscana, tra Province e Province, viene risolta tecnicamente sulla base di quello che è il vantaggio per gli utenti e per i cittadini”.

“Sto lavorando sui dati tecnici, se sarà l’Umbria ad avere l’assegnazione della fermata, tecnicamente scelta, così sarà. Nessuno si deve offendere. Io faccio il ministro delle Infrastrutture di 60 milioni di italiani non degli amici. Quindi faccio fermate degli autobus o ferroviarie o caselle autostradali in base a quello che serve agli italiani. Sicuramente l’Umbria è molto meno collegata di altre regioni”.