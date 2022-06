Vaccini contro l'influenza, l'Umbria si aggiudica tutte le dosi: "Massima protezione per anziani, fragili e categorie a rischio"

La Regione Umbria, annuncia l'assessore alla Salute, Luca Coletto, "è riuscita ad ottenere tutte le dosi necessarie ad organizzare la campagna vaccinale 2022-23 per garantire la massima protezione alla popolazione anziana, ai soggetti fragili e alle categorie a rischio".

L'assessore aggiunge che "nei giorni è stata aggiudicata la gara per l’acquisizione dei vaccini antinfluenzali, del valore complessivo di circa 3 milioni di euro". E ancora: "L’aggiudicazione della gara – sottolinea Coletto - dimostra che il modello seguito produce, oltre al beneficio per la qualità della vita dei cittadini, anche un efficientamento della spesa, in quanto per alcuni lotti della gara (lotto 1 e 2) si è ottenuto un risparmio di circa 100.000 euro, il 26% in meno rispetto allo scorso anno, passando da un prezzo unitario del vaccino di 7,50 euro a 5,54 euro".